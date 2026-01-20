Valencia Basket recibe al Paris con la necesidad de victoria

Dos derrotas consecutivas (en la Euroliga ante Fenerbahce y en la Liga ante el Real Madrid), dos derrotas consecutivas en la Euroliga y tan sólo 1 victoria en los últimos 5 partidos. El Valencia Basket atraviesa uno de sus momentos más grises de la temporada y, aunque, de momento, la situación no es ni mucho menos preocupante, lo cierto es que los taronja afrontan una semana importante para recobrar las buenas sensaciones. La primera oportunidad llega hoy martes 20 con la visita al Roig Arena del Paris Basketball (20.30 horas, Roig Arena, #Vamos). A priori, un rival propicio para romper la racha de dos derrotas consecutivas en la Euroliga (AS Mónaco y Fenerbahce) que arrastran los de Pedro Martínez.

Las últimas derrotas han alejado a los taronja de la primera posición de la clasificación de la Euroliga que llegaron a ocupar y ahora, el Valencia Basket llega a la jornada 23 en cuarta posición con 14 victorias, las mismas que el Fenerbahce, que es tercero, pero también que el Real Madrid, que es quinto, y que Barcelona, que es sexto. Enfrente, el Valencia Basket tendrá al París Basketball, un equipo que visita la Capital del Turia por primera vez y que por resultados, es uno de los más ‘flojos’ de la competición. Los franceses están en la décimoséptima posición con siete victorias en su casillero, aunque con un partido aplazado y sólo han ganado dos de sus últimos 10 partidos. Eso sí, esas dos victorias las ha sumado en las dos últimas jornadas en las que ha derrotado a Efes y el Estrella Roja, en los dos últimos encuentros.

Otro dato que debe de servir de aviso para que el Valencia Basket no se relaje es que en la primera vuelta el triunfo recaló en el lado francés en el que es además el único enfrentamiento en partido oficial entre estos dos equipos. Fue el 13 de noviembre dentro de la jornada 11 de la EuroLeague y que acabó con triunfo francés por 90-86. Un parcial final de los locales le dio el triunfo al cuadro parisino en el que destacaron Hifi con 17 puntos y Willis con 15. Por parte valenciana, Thompson y Taylor con 13 puntos cada uno fueron los anotadores más destacados.

El conjunto francés podrá contar con Jared Rhoden y Lamar Stevens, que no estuvieron en la plantilla activa en el partido de la primera vuelta, mientras que Matt Costello se perdió aquel choque por enfermedad. Mientras, Pedro Martínez tiene a toda la plantilla disponible por lo que deberá hacer tres descartes.

El entrenador Pedro Martínez dirigirá en este encuentro su partido 232 al frente del primer equipo masculino de Valencia Basket, una cifra que le convierte en solitario en el técnico que más veces ha llevado al equipo taronja masculino. Un hito que el entrenador taronja compartirá con el público del Roig Arena en un pequeño acto de reconocimiento que tendrá lugar justo antes del inicio de este encuentro. Será el choque 84 en competiciones europeas en el primer asiento del banquillo taronja para Pedro, que acumula 141 en Liga Endesa, 5 de la Copa del Rey y 2 de la Supercopa Endesa.

El Valencia Basket está inmerso en otra semana con tres partidos. Tras recibir al Paris Basketball en el Roig Arena, el conjunto taronja tendrá que viajar a Alemania para visitar por primera vez la nueva cancha del FC Bayern Munich, el SAP Garden, el jueves 22 de enero a las 20,30 horas y de ahí viajará directamente a las Islas Canarias para cerrar la primera vuelta de la Liga Endesa en la cancha del Dreamland Gran Canaria el domingo 25 de enero a las 13 horas.

Valencia Basket es el que más triples mete (12,4) con un 37,8% de eficacia y Paris Basketball es el segundo que más triples anota (12) con un 36,7% de acierto. Los taronja tendrán que estar muy pendientes del internacional francés Nadir Hifi, máximo anotador de la competición, comanda la lista de anotadores de la EuroLeague con 20,3 puntos además de ser el quinto que más triples mete.