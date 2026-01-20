El Valencia Basket resurge al ritmo de Kameron Taylor

El Roig Arena acogía a dos de los equipos más anotadores de la Euroliga, pero solo uno de ellos estuvo a su nivel habitual. Un Valencia Basket que dominó desde el primer cuarto con una gran defensa y que acabó imponiéndose por un claro 98-84 en un partido en el que los visitantes llegaron con solo 53 puntos al último cuarto. Y todo en un recital de Kameron Taylor, autor de 28 puntos, 6 rebotes y 33 créditos de valoración.

Pedro Martínez, homenajeado antes del partido en el que superaba a Miki Vukovic como entrenador con más partidos en la historia del Valencia Basket masculino, salía de inicio con Jean Montero, Brancou Badio, Kameron Taylor, Jaime Pradilla y Neal Sako. Los tres descartes eran López-Arostegui, Isaac Nogués y Yankuba Sima.

Pedro Martínez recibe de Enric Carbonell la camiseta conmemorativa de su récor de partidos. / F. Calabuig

Instantes antes del salto inicial, se rendía también un respetuoso minuto de silencio por las víctimas y los familiares afectados por al tráfico accidente de trenes en Adamuz.

Espectacular inicio de Taylor

Ya con el balón en juego, Kameron Taylor empujaba a los suyos en un par de minutos de máxima inspiración en los que llegó a 11 de valoración. Primero ponía el 3-0 con un y triple, aumentaba diferencias con tres tiros libres tras recibir falta, asistía a Sako para un mate, con tiempo incluso para sumar su primer rebote y tapón.

Con un segundo mate de Sako tras asistencia Montero y una acción individual de Pradilla, los taronja ponían en 12-2 que llevaba a Francesco Tabellini a parar el partido antes de los tres minutos, ya habiendo hecho incluso los primeros cambios, en una rotación incluso más corta que la habitual de Pedro Martínez.

Y no le salía mal al técnico italiano, ya que aunque seguían sufriendo para anotar con fluidez, lograban cerrar su aro durante cuatro minutos para reducir diferencias. Pese a ello, los taronja aún tuvieron tiempo para encontrar el acierto desde el 6,75 y poner el 27-16 al final del primer cuarto, con dos triples de Costello y uno de Taylor casi sobre la bocina tras una gran circulación de balón que puso en pie a una afición que disfrutaba con lo que veía.

Reacción del Paris Basketball

Los locales superaban en todas las estadísticas al Paris Basketball y aunque el rival reaccionaba en la vuelta a la pista, el Valencia Basket seguía manteniendo una ventaja relativamente cómoda en el intercambio de canastas, con puntos de Taylor, Reuvers y triples de Pradilla y Darius Thompson.

Un acierto desde el 6,75 al que respondía también el chileno Sebastián Herrera anotando dos triples más, antes de que Robinson bajara la barrera psicológica de los 10 puntos (43-34) a 3:42 del descanso.

Solo Moore y Montero anotaban por los taronja en jugada hasta el paso por vestuarios, con el dominicano llevando la sorpresa a la grada al fallar dos tiros libres consecutivos (con un acumulado de 2 de 5), algo sorprendente en el jugador con mejor porcentaje de acierto desde el 4,60. Los taronja dejaban escapar otros tres para un pobre 64% de acierto desde el tiro libre (11 de 17). En una última jugada casi sin tiempo, Hifi lograba una gran canasta que reducía la diferencia a un menos tranquilizador 50-42 al descanso.

Parcial de 10-0 tras el descanso

Pero antes de que el Paris empezara a creer con más convicción en la remontada, los taronja lograron poner tierra de por medio y llevar al marcador la máxima diferencia del partido hasta entonces (60-42), tras dos triples de Badio, una nueva canasta de Sako bajo el aro y otra de Taylor pisando la línea de tres.

El francés Nadir Hifi, máximo anotador de la Euroliga, rompía el parcial de 10-0, pero Sako volvía a hurgar en la herida tras un rebote ofensivo que permitía mantener el +18.

El partido bajaba de revoluciones, los puntos llegaban en cuentagotas y casi siempre desde el tiro libre. Suficiente para afrontar los últimos 10 minutos con una cómoda renta de +17 (70-53).

Último cuarto

El intercambio de canastas en la vuelta a la pista permitía mantener las diferencias e incluso aumentarlas tras varias acciones consecutivas bajo el aro, de Reuvers, Key y un Sako que recibía el reconocimiento de la afición a sus trabajo en la zona, ya con 12 puntos y 9 rebotes.

Los taronja pasaban la barrera del +20, el Paris parecía bajar los brazos y Pedro Martínez daba entrada a un De Larrea a falta de poco más de cinco minutos para el final.

Pero cuando todo parecía visto para sentencia y quizá ya con menos presión, los visitantes empezaron a encadenar triples en las manos de Morgan y de un Robinson que puso el 88-80, obligando a Pedro Martínez a parar el partido a 2:12 del final.

Un pequeño susto que no fue más allá gracias a unos De Larrea y Taylor que anotaron en los siguientes ataques para acabar cerrando el marcador con un claro 98-84. La afición hacía la ola en las gradas ante un triunfo para coger aire y afrontar con más confianza el partido del jueves en Múnich.