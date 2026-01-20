El Valencia CF trabaja la inminente llegada de Guido Rodríguez

El Valencia CF está muy cerca de obtener el fichaje del medioncetro argentino Guido Rodríguez, campeón del mundo con Argentina en 2022, tal y como ha informado el periodista Matteo Moretto. Guido, que tuvo un paso existoso por el Betis en la Liga española, enfrentándose al equipo de Mestalla en la final de Copa de 2022, está sin apenas protagonismo en las filas del West Ham de Londres. Ahora, con un nuevo Mundial a las puertas, el Valencia se le abre como una opción de volver a mostrarse con la camiseta de titular en una gran liga como la española.

Hasta la fecha, Rodríguez, de 32 años, únicamente ha disputado 177 minutos en la Premier, nueve en la FA Cup y 86' EFL Cup. De hecho, su falta de protagonismo en el fútbol inglés provocó ya en verano que Ron Gourlay, CEO de Fútbol del Valencia, sondeara su situación. Finalmente, la elección para el pivote fue Baptiste Santamaría. Guido Rodríguez encaja dentro del contexto de centrocampistas que Corberán había pedido. Sobre todo tras ver que Santamaría no se estaba adaptando como estaba previsto en verano. Además, por perfil, el argentino es un jugador más capacitado para acudir al robo a los laterales, a la presión alta y algo más intenso que el francés, mucho más posicional. Por rol, salvando las diferencias y conscientes de que el punto de la carrera de Guido Rodríguez no es el más alto, la búsqueda de un 'Enzo Barrenechea'.

Guido Rodríguez / EFE

Desde hace meses, el Valencia está completamente centrado en la llegada de un central, pero como ha ido informando Superdeporte, el pivote era otra de las zonas que quería reforzar una vez cerrada la incoporación de Sadiq para la delantera. De hecho, el aterrizaje del nigeriano estaba previsto incluso para el día del Celta de Vigo y el del central incluso para Getafe, aunque no pudo ser en ambos casos. Sí llegó el ariete para el duelo ante el Elche y ahora el Valencia, muy cerca de cerrar cedido a Guido Rodríguez, trabaja en el central para completar los tres grandes objetivos de este mercado invernal.

Guido en el Betis

La etapa de Guido Rodríguez en el Real Betis Balompié se consolidó como una de las más sólidas y reconocibles del club en los últimos años. Llegado en enero de 2020 procedente del Club América, el mediocentro argentino aterrizó en Heliópolis con la misión de aportar equilibrio a un equipo en reconstrucción. Desde sus primeros partidos dejó claro que su rol iba más allá del corte y la recuperación: orden, carácter y liderazgo se convirtieron rápidamente en sus señas de identidad.

Bajo la dirección de Manuel Pellegrini, Guido alcanzó su madurez futbolística y se transformó en una pieza estructural del sistema verdiblanco. Su capacidad para sostener al equipo desde el mediocampo permitió liberar a los jugadores más creativos y dio estabilidad a un Betis que volvió a competir en Europa con regularidad. El punto culminante de esta etapa llegó con la conquista de la Copa del Rey en 2022, un título histórico en el que su presencia fue tan constante como decisiva.

Más allá de los números, la huella de Guido Rodríguez en el Betis se mide por su influencia silenciosa y su compromiso con el proyecto. Referente dentro del vestuario y habitual en las convocatorias de la selección argentina, el mediocentro se ganó el respeto de la afición por su profesionalismo y entrega. Su salida cerró un ciclo exitoso, dejando la sensación de que el Betis perdió a un futbolista clave, pero también el recuerdo de una etapa marcada por la estabilidad, la ambición y los logros deportivos.

Ndidi y Onyeka como opciones

Frente a las dificultades para fichar nombres como Ndidi y Onyeka, el club ha activado desde hace tiempo planes alternativos y ha valorado otros objetivos más accesibles o con condiciones más compatibles con su realidad económica y deportiva. Cabe recordar que Ndidi incluso se ha lesionado, algo que anunció el propio Besiktas en sus redes sociales. Y Onyeka, a pesar de que su llegada era más viable, había competencia dentro del mercado británico y su aterrizaje suponía incluso una inversión más alta.

Gran momento de Pepelu y Ugrinic

El centro del campo del Valencia ha habido muchos momentos de la temporada en los que no ha vivido un buen momento. Dudas, cambios de posición, roles distintos... Y entonces apareció la mejor versión de Pepelu. El medio ha demostrado tirar del carro en un momento duro e incluso Corberán en las últimas semanas ha dado la cara por él. No solo por su carácter, sino también por su rendimiento en todos los sentidos. Con la llegada de Guido Rodríguez, si termina por concretarse, el Valencia CF podría incluso en determinados contextos formar un doble pivote para lanzar a Ugrinic algo más adelantado. Un trivote de menos fútbol, pero mucho más físico y que permitiría una presión más alta, un robo más cerca del área rival y un ataque más rápido. El fútbol inglés que buscaba Corberán a su llegada.

Por su parte, Ugrinic ha dado un paso adelante una vez ha dejado atrás los problemas físicos. De hecho, en los partidos en los que ha jugado Ugrinic el Valencia, y también Pepelu, han podido disfrutar de una mejoría evidente que ha contagiado al resto. No tanto en cuanto a gran juego, algo que todavía no se ha visto ni contra Elche ni Getafe, pero sí ha respondido mejor a la fase defensiva tras pérdida.