La 15K Nocturna Valencia bate récords: más de 6.000 inscritos en un día

Multitudinaria respuesta de los deportistas a la apertura de inscripciones de la 13ª edición de la 15K Nocturna Valencia Gana Energía. Una carrera que, año tras año, va sumando adeptos en un crecimiento progresivo que la ha llevado a alcanzar altas cifras de participación.

Ante esta expectación, los corredores agotaron en pocos minutos las 2.000 plazas que la prueba ofertaba en el tramo promocional. Después, el ritmo de inscripciones no decayó, superando los 6.000 en las primeras 24 horas desde la apertura.

Unos números de récord para una prueba que regresará el 26 de septiembre de 2026 con un circuito completamente llano y homologado por la Real Federación Española de Atletismo. Un evento deportivo que ofrece al corredor la oportunidad de disfrutar del deporte en un formato nocturno único, recorriendo algunos de los enclaves más emblemáticos de la ciudad como el Estadio de Mestalla, el Puente del Real, la calle de la Paz, la Plaza de la Reina, la Plaza del Ayuntamiento o la Ciudad de las Artes y las Ciencias, entre otros.

Consolidada como una de las citas de referencia del calendario de Valencia Ciudad del Running, la carrera superó los 13.000 inscritos en su última edición, celebrada el pasado mes de septiembre. Unas cifras que acreditan el buen momento que atraviesa una prueba que se presenta como antesala a retos de mayor distancia como el Medio Maratón y el Maratón Valencia Trinidad Alfonso.

Inscripciones disponibles

Las inscripciones para la 15K Nocturna Valencia Gana Energía ya se encuentran en el tercer tramo de precios (20 € + licencia de día si procede) y pasarán automáticamente al cuarto (23 € + licencia de día si procede) al alcanzar los 7.500 inscritos. Los dorsales están disponibles a través de la página web oficial.