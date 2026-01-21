Copete no entrena con el equipo
El Valencia CF tiene serios problemas para formar la zaga titular en la cita contra el Espanyol
Javier Bengoa
José Copete está siendo uno de los jugadores más destacados del Valencia CF en las últimas semanas. El central, llegado el pasado verano para cubrir las bajas de Mosquera y Yarek, ha ido de menos a más en lo que ha rendimiento se refiere, haciéndose indispensable en los onces de Carlos Corberán.
El mercado de fichajes dejó varias carencias que ahora en enero deben ser compensadas. La llegada de Sadiq ha sido la primera, pero se espera que lleguen un par de refuerzos más. El puesto de central es la auténtica prioridad tras la grave lesión de Diakhaby y la baja de Tárrega, que estará las próximas semanas fuera de las convocatorias por lesión. En definitiva, sólo quedan disponibles Copete y Cömert.
Cömert, con el grupo; Copete, por su cuenta
Mientras que el zaguero suizo, que arrastraba molestias, ha participado de la sesión de entrenamiento de este miércoles junto al resto de sus compañeros, Copete no ha podido. El central andaluz, de 26 años, está siendo protegido por el cuerpo técnico y no ha entrenado junto al resto de la plantilla por pura gestión de esfuerzos. Ya se hizo en el último duelo de Copa del Rey, cuando se turnó media parte con Tárrega. El plan, en cualquier caso, es que pueda jugar de inicio contra el Espanyol este sábado en Mestalla. De la misma manera, tanto los recuperados Cömert como Raba, han recortado su presencia en la sesión conjunta. La idea es que los tres estén disponibles esta misma jornada.
Los números de Copete en LaLiga
El central llegó al Valencia CF el pasado verano a cambio de 4 millones de euros gracias a su buen hacer en el RCD Mallorca. Desde su llegada, ha sido un habitual titular, salvo tres banquillos seguidos tras la debacle contra el FC Barcelona (6-0). Desde entonces, especialmente en los dos últimos meses, ha sido de los más destacados. Acumula más de 1.400 minutos en LaLiga distribuidos en 17 encuentos, acumulando cuatro amarillas que le hace peligrar en el momento más delicado del Valencia CF. En cuatro de las cinco porterías a cero del conjunto blanquinegro se encontraba Copete.
Uno de los datos más sorprendentes de Copete este campeonato es el hecho de que sólo ha cometido 16 faltas, lo que apunta a menos de una por partido. 40 recuperaciones, 17 pases cortados y cerca del 60% de duelos ganados son un dato a tener en cuenta para valorar la importancia del jugador en los esquemas del Valencia CF de Corberán.
