Cristian Rivero, portero del Valencia CF, sancionado con tres partidos por lanzar un balón desde el banquillo

Cristian Rivero ya conoce la sanción que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante las próximas jornadas. El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol ha castigado al guardameta del Valencia CF con tres partidos de suspensión por su expulsión en los últimos minutos el encuentro frente al Getafe.

Según recoge la resolución federativa, el portero valencianista ha sido sancionado por “actuación incorrecta”, concretamente por el lanzamiento de un balón al terreno de juego desde el banquillo, una acción que el acta arbitral consideró merecedora de expulsión. La sanción se ampara en el artículo 107.2 del Código Disciplinario, que contempla este tipo de conductas antideportivas.

La decisión supone un contratiempo para el Valencia CF, que pierde a Rivero durante tres compromisos oficiales, una ausencia que se suma a la de Julen Aguirrezabala para varias semanas. Carlos Coberán solo tiene disponibles a Dimitrievski y Vicent Abril.

Solo multa por el botellazo a Gazzaniga

Por otra parte, el Comité de Disciplina ha sancionado al RCD Espanyol de Barcelona con solo una multa económica y apercibimiento de clausura del RCDE Stadium por alteración grave del orden durante el encuentro ante el Girona FC, cuando el guardameta argentino del Girona Paulo Gazzaniga fue alcanzado por una botella, en un partido que finalizó con victoria visitante por 0-2.

La sanción se impone en aplicación del artículo 107 del Código Disciplinario de la RFEF, en su grado medio, al tratarse de la primera vez en la temporada que se producen hechos de esta naturaleza, lo que conlleva una multa de hasta 6.000 euros y el apercibimiento de cierre total del estadio en caso de reincidencia.