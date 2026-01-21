'Davinchi', futbolista del Getafe CF, se despide de su padre fallecido en el accidente de Adamuz: : "Me llenarás de fuerza en momentos de dificultad"

El futbolista del Getafe CF David Cordón, 'Davinchi', se despidió este miércoles de su padre David Cordón Cano, uno de los fallecidos en el accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz y cuya figura le llenará "de fuerza en momentos de dificultad" y le guiará para poder "con todo".

En un post en su cuenta oficial de 'Instagram', 'Davinchi' señaló que sabe que "el Señor de las Penas y la Virgen del Amor te tienen a su lado". "Juntos me guiaréis durante toda mi vida. Me llenarás de fuerza en momentos de dificultad y siempre recordaré aquello que tanto nos decías; siempre felices y hacia delante. Todo lo que haga en esta vida siempre será por el lucero más grande que tengo en el cielo", aseguró.

"Como me dijeron una vez, cuando el camino se hace duro, sólo los duros hacen el camino. Tú fuiste siempre un luchador y me lo enseñaste desde el primer momento. Ese es el mayor acto de amor que puedo hacer por ti, demostrar que puedo con todo y que nunca me rendiré. Te amo, papá", subrayó el onubense.

"Un compañero ejemplar"

David Cordón Cano, internacional con la selección española de fútbol playa, ejercía como enfermero en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, y era delegado sindical de Satse, el cual apuntó que "no sólo fue un compañero ejemplar, sino un defensor incansable de los derechos de los afiliados y afiliadas" del sindicato. "Siempre comprometido, siempre presente, siempre dispuesto a luchar por los demás, incluso cuando eso implicaba no rendirse jamás. Su entrega y su valentía dejan una huella imborrable en todos nosotros", añadió.

Asimismo, el Colegio de Enfermería de Huelva ha lamentado "profundamente" el fallecimiento de David Cordón, quien lo ha definido como "un profesional comprometido con el cuidado de los demás, cuya vocación y calidad humana dejan una huella imborrable en la enfermería onubense y en el mundo del deporte".