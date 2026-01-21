Guido Rodríguez, cada vez más lejos del Valencia CF
Las diferencias con el West Ham para la llegada del pivote argentino son casi insalvables
Andrés García
El Valencia CF ha intesificado en los últimos días la búsqueda de un '6' que refuerce el centro del campo. El club ha entrado en la recta final del mercado con varios nombres sobre la mesa entre los que están el argentino del West Ham Guido Rodríguez y el malí del Al-Ahly de Egipto Aliou Dieng. Aunque son primeras opciones, no son los únicos.
Según avanza Superdeporte, el fichaje de Guido cada ves está más lejos. Las diferencias "serias" de las que habló este periódico en la tarde del martes se están convirtiendo con el paso de las horas en casi insalvables. Ahora mismo, la realidad es que el fichaje del ex del Betis es muy difícil. O la negociación da un giro radical o el futbolista se escapa. Guido es un perfil que encajaba por su experiencia en la Liga española.
Opción Dieng
El Valencia, por otra parte, mantiene abierta la vía Aliou Dieng para reforzar el centro del campo. A pesar de las informaciones que llegan de Egitpo, la realidad es que las negociaciones por el futbolistas siguen abiertas. Su fichaje todavía no se ha caido. El futbolista, cuyo interés avanzó Sayed Nabawy, acaba contrato en junio y ahora sigue siendo el mejor posicionado.
