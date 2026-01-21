Derbis y duelos de Champions: El Tourmalet del Valencia CF para huir del descenso

El triunfo del Valencia CF en el Coliseum ante el Getafe ha sacado al conjunto de Carlos Corberán del descenso. El gol de Gayà, unida la derrota del Alavés en el Metropolitano, ha dado un balón de oxígeno a los valencianistas para afrontar un calendario empinado, a falta de la llegada de fichajes, con dos derbis a domicilio y encuentros contras rivales que pelean LaLiga y la Champions.

Para abrir este particular Tourmalet de cinco encuentros en lo que queda de enero y todo febrero, el Valencia se mide este sábado al Espanyol en Mestalla. El conjunto que entrena Manolo González hizo el pasado curso una segunda vuelta similar a la Carlos Corberán y, como le ocurrió a los valencianistas, se quedaron fuera de Europa. En esta primera vuelta, los pericos han mantenido la buena dinámica de juego y resultados (no como el Valencia), aunque en este 2026 solo han sumado un punto (empate en Orriols) de los nueve en juego. Así, ocupa la quinta plaza, con 34 puntos, afianzado en puestos de Europa League y a seis de la Champions. De momentos, el técnico espanyolista no podrá contar con Puado (lesionado) y Elhilali (sancionado).

Los precedentes ante los pericos

En este sentido, el Valencia no gana al Espanyol desde el año 2020, con balance de una derrota y dos empates como resultados más recientes. La última victoria del Valencia sobre el conjunto perico en Mestalla fue en la jornada 37 de la temporada 2019-20 gracias a un gol de Kevin Gameiro en el minuto 16, con Voro en el banquillo después de las destituciones de Marcelino García Toral y Albert Celades.

El Espanyol descendió después de ese partido y a la siguiente temporada volvió ascender. A partir de ahí, en los tres siguientes disputados, el Valencia no logró superarle. En la temporada 2021-22, el equipo blanquiazul ganó al valencianista 12 partidos después por un resultado de 1-2, al remontar el gol de Alderete con un gol de Raúl de Tomás de penalti en el 83 y otro de Javi Puado en el 88.

En la 2022-23, con ambos equipos jugándose la permanencia, el partido quedó en 2-2 con un último gol de Samu Lino en el 93 que condenó al Espanyol a Segunda División, mientras que en la pasada 2024-25 el partido también acabó en empate. La visita más reciente fue en la jornada 33 de la anterior temporada, a la que el equipo de Carlos Corberán llegó décimo cuarto con 38 puntos mientras que el de Manolo González era décimo tercero con 38. Puado adelantó al conjunto catalán en el minuto 40, pero tras el descanso el Valencia dio un paso al frente hacia la portería rival y Javi Guerra logró empatar el encuentro en el 57. Los blanquinegros se quedaron cerca de anotar el gol de la victoria con un remate de José Luis Gayà de cabeza.

Betis, Cuartos de Copa y Real Madrid

Siete días después, el Valencia visitará la Cartuja para medirse al Betis de Manuel Pellegrini. El cuadro bético es sexto en la tabla con 32 puntos, con un balance de ocho victorias, otros tantos empates y cuatro derrotas. Los verdiblancos vencieron el sábado al Villarreal, victoria que le permite soñar con la Champions, pasaporte que ahora está a ocho puntos. En lo que va de año, el Betis ha sumado una derrota, un empate y la citada victoria ante el submarino. Los verdiblancos tienen partido de Europa League ante el Feyenord el jueves previo al choque liguero.

Tras el partido de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Athletic Club, el 8 de febrero, Mestalla vivirá el enésimo enfrentamiento ante el Real Madrid. El conjunto que dirige Álvaro Arbeloa se ha reenganchado a la Liga (y golearon al Mónaco en Champions) tras la derrota del Barça en Anoeta ante la Real Sociedad de Soler y Guedes. El conjunto blanco derrotó el sábado con escaso brillo al nuevo Levante de Luís Castro. Con Vinicius en el ojo del huracán, los de Corberán se medirán al Madrid, donde en los últimos tres partidos en el feudo valencianista se ha saldado con victoria, empate y derrota, en el debut precisamente del técnico de Cheste.

Salidas a Orriols y la Cerámica

Para cerrar febrero, el Valencia tiene marcado en el calendario dos derbis. Primero visitará al Levante UD en el Ciutat de València, en un duelo de alta tensión entre equipos que actualmente están en la zona caliente de la clasificación. El conjunto granota ha mejorado los resultados con la llegada de Castro con cuatro puntos de seis en los dos primeros partidos de 2026, aunque cayó el sábado en el Bernabéu. En la primera vuelta el Mestalla, un gol de chilena de Hugo Duro dio la victoria al Valencia ante el entonces equipo de Julián Calero. Una semana después, el Valencia se verá las caras con el Villarreal de Marcelino, tercero en puestos Champions con equipo 42 puntos. En la Cerámica, el submarino cuenta sus partidos por victorias en Liga y solo ha cedido una derrota ante el Barça y un empate ante el Betis.

En la primera vuelta, el Valencia sumó cinco puntos de quince ante estos rivales:empató ante Espanyol y Betis y venció al Levante, mientras cayó derrotado en el Bernabéu (4-0) y en Mestalla con el Villarreal (0-2).