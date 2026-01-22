La defensa y el triple condenan al Valencia Basket en Munich

El Valencia Basket no pudo mantener el tono del martes ante el Bayern, con una defensa local que se les atragantó por momentos en un partido en el que les penalizó también el poco acierto desde la línea de 6,75 con apenas un 11 de 41 (26%). Unos malos porcentajes que se sumaron al acierto en los tiros libres del Bayern y al gran partido de dos extaronja como Vladimir Lucic y Nenad Dimitrikjevic, los mejores junto al estadounidense Justinian Jessup. Ni siquiera un parcial final de 0-11 sirvió para ganar un partido que finalizó 93-89, pese a que los taronja lo intentaron hasta el final tras llegar a perder de 15 en el segundo cuarto.

López-Arostegui regresaba al equipo en lugar de Josep Puerto, uno de los tres descartes de un Pedro Martínez que salía de inicio con De Larrea, Brancou Badio, Kameron Taylor, Jaime Pradilla y Neal Sako. El francés, tras su buen partido del martes ante el Paris Basketball, mantenía la confianza para entrar en el quinteto, aunque apenas tardaba 1:43 en irse al banquillo al cargarse con dos faltas personales.

Taylor, el mejor en el último partido, seguía con su acierto cara al aro y anotaba los cinco primeros puntos de los taronja, aunque los locales se ponían por delante liderados por un recuperado Andreas Obst, que anotaba desde el 6,75 para poner a los de Pesic por delante tras dos tiros libres del extaronja Vladimir Lucic y una canasta de Da Silva cerca del aro y antes de que Isaiha Mike pusiera el 9-5.

De Larrea, tras una espectacular asistencia de Pradilla de espaldas, reducía diferencias con una bandeja y Pedro Martínez seguía moviendo el banquillo dando entrada a Jean Montero y a Omari Moore, antes de que el partido tuviera que pararse unos minutos por la lesión de uno de los árbitros, que tuvo que retirarse a vestuarios dejando solo a sus dos compañeros al mando del partido.

Reuvers, tras un rebote ofensivo, empataba el partido, pero el duelo entraba en una fase de intercambio de canastas en la que ninguno lograba abrir brecha. Los locales anotaban por medio de Obst, Mike desde el 6,75 y un Lucic que empezaba a brillar una vez ante el Valencia BC. Sin embargo, el juego interior taronja y siete puntos consecutivos de Darius Thompson permitían cerrar el primer cuarto con los taronja por arriba (22-24). Los doce jugadores sumaban ya minutos.

A remolque ante un gran Lucic

La ventaja le duraba poco a los taronja en la vuelta a la pista, con un rápido parcial de 6-0 que llevaba a Pedro Martínez a parar el partido antes del minuto y medio, con 28-24 en el marcador. La inspiración de Justinian Jessup y una acción de Wenyen Gabriel bajo el aro hacían que los taronja empezaran a remar contracorriente, aunque no se descolgaban tras el posterior intercambio de triples entre Montero, Giffey, Mike y López-Arostegui, que además sacó un tiro libre extra.

El acierto desde el 4,60, dos canastas de Key y Badio y un triple de Montero permitían mantener el -1 a 2:42 del final (42-41) a pesar de volver a sufrir para frenar a un inspirado Lucic. Y era el serbio, junto a Johannes Voigtmann con un nuevo triple, quien abría por primera vez una brecha reseñable, que fue a más antes del descanso, al que se llegó con un 53-44 tras un mate de Mike y el acierto en los tiros libres de Dimitrijevic y Obst.

Kameron Taylor, de nuevo el mejor taronja con 20 puntos, 6 rebotes y 22 de valoración. / VBC

Los taronja perdían la batalla por el rebote y les costaba correr en busca de canastas fáciles, pero tampoco encontraban el acierto desde el 6,75, con apenas un 27% de acierto en triples (5 de 18). Lucic sumaba ya 13 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 21 de valoración en menos de 13 minutos en pista.

Reacción tras el -15

La desventaja era inquietante a pesar de quedar 20 minutos por delante, pero Da Silva y Mike con un triple a 8 metros complicaban el aún más el escenario para los taronja, con un 58-44 en poco más de un minuto tras la reanudación.

Badio intentaba liderar la reacción con un triple, Sako sumaba sus primeros puntos bajo el aro en el siguiente ataque y volvía a bajar de la barrera de los 10 puntos (58-49). Cuando el Valencia BC volvía a creer, encajaba un nuevo parcial de 6-0 que ponía el -15 pasados los tres minutos del tercer cuarto, con los extaronja Lucic y Dimitrijevic castigando el aro taronja.

Taylor una vez y Montero con un triple volvían a relanzar a los taronja, pero cuando se pusieron a siete puntos (68-61) a 4:20 del final del tercer cuarto, Jessup volvió a dinamitar el aro visitante con cinco puntos consecutivos. La diferencia subía y baja de los 10 puntos en cada minuto y dos triples de Pradilla y Taylor y una última acción individual de Montero a falta de un segundo permitían afrontar los últimos minutos con un -9 (79-70). Difícil, pero no imposible.

Impotencia desde el 6,75

El Valencia Basket volvía a creer y Darius y Taylor redujeron la diferencia a cinco puntos en un abrir y cerrar de ojos en la vuelta a la pista. Pero una vez más, la brecha volvía a agrandarse en el momento más inoportuno, por medio de Jessup y de Dimitrijevic.

Los taronja fallaban tres triples consecutivos después de que Montero dejara escapar un tiro libre y aunque Taylor seguía tirando del carro con un mate que puso el 83-77 a 5:15 del final, Lucic y Dimitrijevic volvían a echar un jarro de agua fría a los taronja poniendo en el marcador un 89-78 a poco más de tres minutos para el final.

Los taronja se atascaban en ataque, ante una defensa del Bayern seria e intensa todo el partido. No quedaba otra que buscar el acierto desde el 6,75, pero los porcentajes en el tiro exterior empeoraban por momentos y con ello, se diluían las esperanzas de la remontada. El Bayern hurgaba en la herida desde el tiro libre, duplicando a los taronja en lanzamientos desde el 4,60 y aunque aún tuvieron tiempo de sumar Badio y Reuvers en un parcial final de 0-11, el partido murió con un doloroso 93-89 tras un palmeo de Lucic, de nuevo una pesadilla para el Valencia Basket, con 19 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y 26 de valoración.

Ficha Técnica

93.- Bayern Múnich (22+31+26+14): Hollatz (-), Obst (12), Lucic (19), Mike (14), Da Silva (8) -cinco titular- Dimitrijevic (12), Jessup (16), Giffey (3), Voigtmann (3), Gabriel (4) y Kratzer (2).

89.- Valencia Basket (24+20+26+19): De Larrea (2), Badio (10), Taylor (20), Pradilla (5), Sako (2) -cinco titular-Montero (13), Moore (-), López-Arostegui (7), Thompson (9), Reuvers (12), Key (6), Costello (3).

Árbitros: Pukl (SLO), Dragojevic (MNE) y Balak (ISR). Eliminaron al local Gabriel (m.36) y al visitante Key (m.39).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 24 de la fase regular de a Euroliga disputado en el SAP Arena de Múnich (Alemania) ante unos doce mil espectadores.

Noticias relacionadas

El colegiado montenegrino Igor Dragojevic se retiró del partido lesionado en el primer cuarto.