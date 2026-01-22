Filip Ugrinic se 'pide' los galones en la medular

En un Valencia CF que lucha nuevamente por no bajar a Segunda División y que lleva meses en plena crisis, el equipo pide a gritos actos de responsabilidad y pasos al frente a nivel deportivo. Algunos futbolistas como José Copete o Pepelu lo han dado con respecto a su mal inicio de temporada y el último en darse dos golpes en el pecho para decir "aquí estoy" ha sido Filip Ugrinic. El centrocanpista suizo está siendo de lo más destacado en los últimos partidos y desde que regresó ha ido ganando tanto en protagonismo como en peso dentro del juego valencianista.

El futbolista llegó procedente del Young Boys el pasado verano y sus constantes problemas en la rodilla le apartaron del equipo durante meses en una situación de precariedad deportiva total y de falta de soluciones en una sala de máquinas completamente inoperante en la que Carlos Corberán probó infinidad de combinaciones carentes de éxito.

Quiere ser una 'palanca' de cambio

Con la entrada en juego de Ugrinic el Valencia no ha dado un cambio radical en su juego ni ha pasado de ser la noche a ser el día, pero el helvético ha dado pasos firmes para consolidarse como uno de los referentes en la parcela ancha en busca del cambio de tendencia. Presencia física, solvencia con el balón y proactividad sin él le acercan a ser uno de los vectores principales para pensar en un equipo más continuo y competitivo en las próximas semanas.

Filip Ugrinic rematando un balón de cabeza / LaLiga

Ugrinic jugó en Getafe un partido 'feo', de los trabados y con poca continuidad en el juego, pero cuando pudo recibir entre líneas habilitó a Gayà con un pase sensacional que le dejó mano a mano contra un David Soria al que batió con una 'picadita'. Y no solo eso, dio dos pases clave (que llevan a disparo de su compañero) y 13 pases buenos en campo rival. Arriesgó con la pelota, de hecho falló alguno de esos pases, pero no se escondió para tratar de dar al equipo una vía de salida.

Máximo asistente del equipo

Más allá del encuentro contra los azulones, con poco brillo colectivo, la realidad es que desde que volvió de su lesión Corberán le ha dado mucho protagonismo. Saca el balón parado, suma ya tres asistencias de gol (el que más de toda la plantilla junto con Luis Rioja, aunque con un tercio de sus minutos jugados, lleva 446) y físicamente se le ve mucho más ágil que en sus primeras apariciones en el campo. Firma dos recuperaciones por encuentro y el 52 por ciento de los duelos a ras de suelo.

Cuatro titularidades seguidas

El jugador ha sido titular en los últimos cuatro encuentros y apunta a encadenar el quinto consecutivo contra el Espanyol, frente al que realizó su primera asistencia de la temporada, algo bastante inusual en un Valencia CF en el que los cambios de esquema y de piezas están siendo una constante por parte del entrenador ante la falta de victorias.

Una vez consolidado, Ugrinic 'pide' los galones en el centro del campo para ser uno de los motores principales de un cambio de rendimiento y de resultados que el Valencia CF necesita como el comer por la dramática situación clasificatoria que vive y para la que el equipo necesita, además de fichajes, que más jugadores den un paso al frente.