Mundo, el delantero total del Valencia CF

Hablar de la historia del Valencia CF es, inevitablemente, hablar de Edmundo Suárez, más conocido como "Mundo", nacido tal día como hoy en 1916. Durante más de una década, este delantero no solo defendió el escudo de Mestalla, sino que se convirtió en una máquina de perforar redes, dejando registros que hoy parecen de otra galaxia.

Mundo Suárez fue el eje central del ataque valencianista durante 11 temporadas consecutivas, desde la 1939-1940 hasta la 1949-1950. Sus números son el testimonio de un dominio absoluto en el área, con 266 goles en los 286 partidos, aunque el portal Ciberche eleva los tantos a 340 sumando encuentros no oficiales. Además, su presencia fue sinónimo de éxito, logrando 195 victorias en el total de sus apariciones con el Valencia.

Un goleador indomable

El impacto de Mundo en el Valencia se traduce también en títulos, destacando su participación clave en las temporadas de 1941-42, 1943-44 y 1946-47, donde el equipo alcanzó la gloria nacional con él como máximo referente ofensivo de la conocida como delantera eléctrica: Epi, Amadeo, Mundo, Asensi y Gorostiza. Su capacidad anotadora fue el motor que impulsó la conquista de siete títulos: Regional 1940, Copa 1941, Liga 1941-42, Liga 1943-44, Liga 1946-47, Copa 1949, Copa Eva Duarte 1950. También dos trofeos pichichi. Para el recuerdo, el récord en la historia de LALIGA de ser el futbolista que más temprano ha anotado cuatro goles en un partido en Primera División. El de Baracaldo lo hizo en 1941 ante la Real Sociedad.

Mundo, con la camiseta del Valencia CF / Emilio Viña

El impacto de Mundo se refleja también en su omnipresencia en el once inicial. En las temporadas en las que el Valencia se coronó campeón, Mundo fue titular en todos y cada uno de los partidos que disputó. Su regularidad fue tal que, en esos años de éxito, solo fue sustituido en una ocasión (durante la temporada 1941-42), lo que demuestra que era el eje inamovible sobre el cual se construían los triunfos del equipo. En su última campaña con el Valencia CF, la temporada 1949-1950, el rendimiento goleador de Mundo Suárez experimentó un descenso natural tras una década de dominio absoluto, registrando 4 goles en 10 partidos disputados.

El fin de una era

Comparado con su debut en la temporada 1939-1940, donde anotó 52 goles, esta última etapa refleja el cierre de un ciclo legendario. Aunque su cifra goleadora fue menor, su importancia histórica se mantuvo intacta: se retiró del club con un total de 340 goles. Tras su salida del Valencia, Mundo continuó su camino en otros equipos como el CD Alcoyano, dejando atrás una huella imborrable en Mestalla. En 1967, el Valencia conquistó la Copa con Mundo Suárez como técnico.

Noticias relacionadas

Interior de Casa Mundo, en València / Casa Mundo

La rama hostelera

En 1953, una vez retirado, Mundo fundaba junto a su mujer, Josefa Navalón, el “Bar Casa Mundo” en la Calle Don Juan de Austria número 11 de València. El local se fue convirtiendo en un referente de la ciudad por sus tapas y famosos bocadillos de calamares. Acutalmente, la tercera generación de la familia de Mundo mantiene el local con aroma valencianista con una carta en la que se incluyen los bocadillos Mestalla, Rat Penat, Senyera o Pichichi.