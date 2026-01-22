Valencia Basket visita al Bayern de Múnich en la EuroLeague: un duelo con sabor taronja y pasado

El primer equipo masculino de Valencia Basket abre una nueva doble salida visitando por primera vez la nueva casa del FC Bayern Munich (jueves 22, 20:30h, SAP Garden, Movistar+ Deportes) en un encuentro correspondiente a la jornada 24 de la EuroLeague. El equipo taronja intentará extender las buenas sensaciones en los dos lados de la pista de su triunfo del martes ante el Paris Basketball en una cancha que históricamente no se le ha dado bien (ha perdido en sus últimas tres visitas a este equipo) y ante un rival que atraviesa un buen momento de forma como local y que ha mejorado mucho sus prestaciones defensivas respecto al que cayó en el Roig Arena en la primera vuelta por 90-64. Y que además tiene un cargado aroma taronja con varios componentes con pasado en nuestro Club: además del entrenador Pesic, cuenta en su plantilla con Vladimir Lucic, Stefan Jovic y desde hace unas semanas con Neno Dimitrijevic. El técnico taronja cuenta con su plantilla al completo para este tour que le llevará posteriormente a Gran Canaria y que comenzará con su cuarto compromiso en siete días. A la espera de que se dispute el último partido de la jornada 23, Valencia Basket afronta este partido desde la tercera posición de la EuroLeague con un balance de 15-8.

El FC Bayern Munich ha aprovechado una recta de partidos consecutivos como local que cerrará este jueves ante Valencia Basket para sumar tres victorias en los últimos seis partidos desde que Svetislav Pesic se hiciese cargo del equipo para subir a la 16ª posición con un balance de 8-15. El conjunto bávaro ha mejorado sus prestaciones bajando su ritmo y haciendo uno de los mejores ejercicios defensivos de la competición en el último mes. Andreas Obst, que estaba promediando 21,2 puntos desde el cambio en el banquillo, causó baja en el encuentro del martes por enfermedad aunque se espera su participación en el partido de mañana. Con las bajas confirmadas de los lesionados de larga duración Jokubaitis y Harris, el cuadro alemán podría recuperar a Jovic y tendrá la duda hasta el final de la reincorporación de Kamar Baldwin.

Sexta visita a Munich en partido oficial

El partido de mañana supone la sexta ocasión en la que Valencia Basket visita Munich para un partido de competición continental, ganando en sus dos primeras visitas y cayendo en los últimos tres precedentes. Será la primera ocasión en la que visite el nuevo feudo del equipo bávaro, el SAP Garden, un nuevo recinto multiusos con capacidad para 12.500 espectadores. El enfrentamiento más reciente en tierras alemanas, el del curso 2023-24, acabó con triunfo local por un ajustado 85-84. El precedente más reciente es el partido de la primera vuelta, disputado el 25 de noviembre dentro de la jornada 13 y que acabó con victoria del Valencia Basket por 90-64. Hasta cinco jugadores del equipo taronja anotaron en dobles dígitos y seis jugadores valoraron por encima de la decena, siendo Brancou Badio el mejor en los dos apartados con 16 puntos y 21 créditos. Respecto a ese partido, el principal cambio está en el banquillo alemán, que en aquel choque ocupó TJ Parker sustituyendo de manera interina a Gordon Herbert y que desde hace un mes ocupa Svetislav Pesic. El conjunto bávaro ha perdido respecto a ese partido a Spencer Dinwiddie, que dejó el equipo hace unas semanas por asuntos personales, pero ha incorporado al extaronja Neno Dimitrijevic en su lugar.

Pedro Martínez: “va a ser muy difícil"

El entrenador de Valencia Basket, Pedro Martínez, señalaba tras el partido del martes que el choque en la pista del FC Bayern Munich “va a ser muy difícil. Lo afrontamos entrenando muy poco, o directamente sin entrenar porque con los viajes a veces se hace complicado entrenar. Pero si queremos ser un equipo especial, que es muy difícil conseguirlo, te tienes que adaptar a este tipo de situaciones. Descansar, recuperarte muy rápido mentalmente de cara al siguiente partido, competir. Cuando pierdes no buscar excusas, no quejarte de los viajes o los partidos. Estamos intentando que sea así en nuestro día a día personal. Si queremos ser un equipo especial tenemos que ser capaces de recuperarnos en muy pocas horas, que no todos los equipos lo consiguen. Si ves muchos resultados de los equipos, cuando ganan el siguiente les cuesta mucho porque cuesta prepararse. Pero nuestro reto si queremos ser especiales es que lo tenemos que conseguir. Y eso el jueves no va a ser fácil”.

Por su parte, el ala-pívot Jaime Pradilla comentaba que el equipo alemán “aunque perdiera ayer, últimamente están fuertes en casa. Hace poco le ganaron al Panathinaikos allí. Desde del cambio de entrenador tienen una mejor defensa. Sabemos que allí es un campo difícil y que nos va a costar mucho si queremos sacar la victoria”.