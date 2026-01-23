Aficionados del Levante UD exhiben banderas palestinas en protesta por el fichaje de Tay Abed y la situación en Gaza

Aficionados del Levante UD han mostrado en la grada del Ciutat de València banderas de Palestina en homenaje al pueblo palestino y para denunciar el genocidio de Israel en Gaza. Estos seguidores del club de Orriols han exhibido estas enseñas durante el partido que enfrenta a los levantinistas con el Elche y a raíz del reciente fichaje del extremo hispano-israelí Tay Abed por parte del Levante UD y para mostrar su disconformidad con la incorporación del joven futbolista a la entidad granota. Tal como ha publicado Levante-EMV en su edición digital e impresa, la Peña Totil además de abonados como el abogado Luis Pomer han criticado la incorporación de este joven porque entienden que con su fichaje se está blanqueando al estado genocida de Israel.

En la grada, se vio también la enseña palestina. / Francisco Calabuig

El propio presidente de la Delegación de Peñas del Levante UD, Ramón Escolano, reconocía a este diario que "hemos visto en redes sociales comentarios de aficionados disconformes con el fichaje por todo lo que está haciendo Israel en Gaza". Para el presidente de las peñas granotas, "lo importante es verificar que el jugador no se haya pronunciado a favor de los ataques de su país a Gaza" y que se "abstenga de hacerlo". La Peña Totil, como se ha dicho, respondió en redes sociales a un comentario de la Federación de Fútbol de Israel en el que anunciaba que la perla del fútbol de aquel país llegaba a Orriols. "Esperamos -decía esta peña- una declaración que condene el genocidio que el Estado de Israel está cometiendo en Palestina. De lo contrario, nunca serán bienvenidos", contestaban desde Totil.