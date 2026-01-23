Bronca y gritos entre Carlos Corberán y Lisandro Isei por la falta de fichajes para el Valencia CF

Cuando se cumplen 23 días desde que arrancara el mercado de invierno de fichajes, el Valencia CF solo ha incorporado a Umar Sadiq para reforzar el ataque. Pero la llegada del punta nigeriano es solo una de las varias peticiones que el entrenador Carlos Corberán ha trasladado a la nueva estructura deportiva formada por Lisandro Isei, Hans Gillhaus y Andrés Zamora Patacchiola.

Las necesidades para este mercado de invierno estaban claras, incluso previstas antes del inicio de la ventana de fichajes. Un delantero (Sadiq), un pivote y un central, esta última antes de la lesión de larga duración de Diakhaby. "Es de urgencia traer un central por la lesión de Diakhaby y estamos a la espera", comentó el técnico de Cheste.

Ahora, con Tarrega fuera de los terrenos de juego de dos a tres semanas por una lesión en la rodilla, Corberán solo dispone de Copete (con cuatro amarillas) y de Eray Cömert, cuya falta de ritmo provoca que arrastre problemas físicos. El entrenador apretaba a la estructura deportiva con la necesidad de tener ya a un central en la plantilla ante la falta de efectivos y con un calendario apretado, con los cuartos de final e la Copa del Rey a la vuelta de la esquina.

Gritos y falta de feeling

Y esa tensión salió a relucir este jueves por la mañana durante una reunión mantenida en la Ciudad Deportiva de Paterna entre Carlos Corberán, Ron Goyrley y Lisandro Isei. Según avanzaba anoche el programa Noranta Minuts, Corberán abroncó a Isei por la manera en la que está gestionando el mercado de fichajes de invierno, donde, de momento, no ha se ha incorporado ni al central ni al pivote. Según el citado programa, la encuentro transcurrió entre “gritos” dejando patenten que entre Corberán y Isei “no hay feeling”, en un desencuentro que parece que no es nuevo y ya viene de hace semanas. Esa tensión se produjo ante la mirada de Gourley, CEO de fútbol de club de Mestalla.