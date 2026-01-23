Corberán: "existe un acuerdo cercano por un central"

Carlos Corberán ha comparecido este viernes en rueda de prensa, en la previa del partido Valencia - Espanyol, donde el mercado ha centrado buena parte de su comparecencia. El técnico de Cheste no querido pronunciarse sobre el central Unai Núñez, nombre que ha avanzado en exclusiva Superdeporte, pero ha asegurado que "existe un acuerdo cercano por un central que podría concretarse en las próximas horas, a falta de resolver trámites burocráticos".

Corberán ha indicado que tras la lesión de Diakhaby, "el equipo necesita un jugador que pueda actuar tanto en el perfil izquierdo como en el derecho de la defensa" y que actualmente la plantilla cuenta con dos fichas libres, "aunque el éxito de las operaciones no solo depende del interés del Valencia, sino de la voluntad de los clubes de origen y de los propios futbolistas".

En cuanto al funcionamiento en el mercado de invierno, es decir, quién propone los nombres de posibles incorporaciones, Corberán también aclaró que aunque él define las necesidades tácticas y los perfiles deseados, es la secretaría técnica la encargada de buscar opciones y presentarlas para su análisis conjunto. El entrenador subrayó que, aunque el equipo tenga prisa por reforzar la plantilla, los tiempos del mercado a veces no coinciden con las necesidades deportivas inmediatas. Así, sentenció que el "nivel de alineación con la dirección deportiva es máximo”.

El rol de Javi Guerra

Respecto a nombres propios, el entrenador restó importancia a la titularidad frente a la aportación global al grupo. En este sentido, destacó el papel de Javi Guerra de "sumar", "el mismo que Santamaría, Filip, Pepelu... a veces se suma desde el inicio, otras veces desde el banquillo. El último partido fue áspero y Javi ayudó. Lo veo con ganas de sumar, como a todo el equipo".