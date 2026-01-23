El fichaje de Tay Abed por el Levante UD desata el rechazo de aficionados por la guerra en Gaza

La llegada del extremo Tay Abed al Levante UD ha devuelto a la palestra la relación entre deporte y la cruenta guerra que Israel mantiene contra Gaza. Y tal como ocurriera con el fichaje de Manor Solomon por el Villarreal el pasado verano, algunos aficionados levantinistas han mostrado su rechazo a que en el equipo de sus amores figure un jugador israelí. Por no recordar todos los incidentes que ocasionó la participación del Israel Premier Tech en la Vuelta Ciclista a España o los partidos europeos de baloncesto a puerta cerrada contra equipos israelíes (por ejemplo en el Roig Arena) por las concentraciones/protestas contra los bombardeos en la Franja.

Luis Pomer es un abonado del Levante, club al que sigue desde los inicios del Ciutat de València, estadio al que acudía con su abuelo en trenet. Pero el fichaje de Abed, que califica de “inmoral decisión” y “atrocidad”, le ha provocado tal rechazo que ha anunciado que “no voy a volver jamás al Ciutat de València”, ya que, asegura, “el Levante, que hasta ayer creía un ejemplo en todos los sentidos, se ha convertido en un equipo sin principios”, tal como relata en una Carta al Director de este diario.

Blanqueo de un genocidio

Pomer, profesor titular de filología latina de la Universitat de València, señala que “creía que pertenecía a un club señorial y honrado, que trabaja con discapacitados en la fundación y pionero en el fútbol femenino”. En cambio, con el fichaje de Tay Abed, “el equipo de mi vida ha decidido fichar a un jugador que representa el blanqueo de un genocidio, de un estado terrorista. No hay más que ver las redes sociales de la federación israelí de fútbol para saberlo, lo mismo que hacen con sus equipos y sus selecciones de fútbol y baloncesto -por nombrar los más representativos- para vergüenza de toda Europa. Lo mismo hacen con Eurovisión”.

Abed, en el entrenamiento de este jueves en el Ciutat de València / Francisco Calabuig

Desde la Delegación de Peñas del Levante UD, su presidente Ramón Escolano afirma que no han recibido formalmente críticas de las peñas por la incorporación del extremo israelí pero admite que “hemos visto en redes sociales comentarios de aficionados disconformes con el fichaje por todo lo que está haciendo Israel en Gaza”.

Escolano reflexiona que la política, en este caso una guerra, “no puede afectar a todos los ámbitos, como sucede aquí con el deporte”. Para el presidente de las peñas granota “lo importante es verificar que el jugador no se haya pronunciado a favor de los ataques de su país a Gaza” y que se “abstenga de hacerlo”, y sobre todo “que nos ayude en el campo a conseguir el objetivo de la salvación”.

En ese sentido, Ramón Escolano espera que “esta situación rechazo a su fichaje no pase a mayores” y reconoce que “es una pena que se vuelva a mezclar política y deportes” pero no oculta que “todo influye en la vida”, ya que “se pone en cuestión al jugador por ser de un país que ataca a otro y no por su calidad, como debería ocurrir en el deporte”.

Uno de esos comentarios en redes lo realizó la Peña Totil. Fue en respuesta a un post de la Federación de Fútbol de Israel, en el que anunciaba a que la perla de Abed llegaba a España. "Esperamos una declaración que condene el genocidio que el Estado de Israel está cometiendo en Palestina. De lo contrario, nunca serán bienvenidos", contestaban desde Totil. En este sentido, fuentes de la peña mostraban a este diario su "disconformidad" por el fichaje del extremo israelí, ya que si "España estuviera haciendo con otro país lo que Israel está haciendo con Gaza, alzaríamos la voz para decir que está masacrando a un país indefenso". Por ello, desde Totil consideran que si la federación israelí "se congratula de que un futbolista viene a España, nosotros pedimos que se pronuncie y condene el genocidio y defienda los derechos humanos".

Castro alaba sus virtudes técnicas

Precisamente son sus virtudes deportivas las que le han traído al Levante UD. Así lo defendía este jueves el técnico Luís Castro. “Es un jugador que conocíamos y que por su potencial era un jugador que queríamos mucho”, afirmaba. El preparador portugués reconocía que el club granota “ha hecho un esfuerzo (se han pagado 200.000 euros) y ahora tenemos la oportunidad de que esté con nosotros”. En todo caso, Castro afirmaba que el futbolista “necesita un tiempo de adaptación pero está entrenando bien”.

Castro definía a Abed como un "jugador que puede jugar en banda, pero también por dentro", que "tiene calidad para el uno contra uno, técnicamente es fuerte y trabaja defensivamente". El técnico se mostraba convencido de que futbolista de 21 años "va a aportar al equipo soluciones" y "puede crecer mucho y ser importante en el futuro del club".

El caso de Manor Solomon

El caso de Tay Abed recuerda, en parte, al de Manor Solomon en el Villarreal. El delantero israelí llegó a la Cermàmica el pasado verano en calidad de cedido procendente del Tottenham Hotspur. El punta, de 26 años, se ha mostrado públicamente a favor del gobierno de Israel con afirmaciones como "Israel tiene derecho a defenderse" o "se bombardean ellos mismos y luego nos echan la culpa a nosotros". Parte de la afición del submarino rechazó en redes sociales su fichaje: “Manor Solomon no es bienvenido en Villarreal y no merece el cariño de sus seguidores”, fueron alguno de los mensajes.

En el reciente (y todavía abierto) mercado de invierno, el Villarreal cortó la cesión y Salomon, que en la Cerámica solo jugó 146 minutos en los que anotó un gol. El Tottenham lo ha cedido hasta junio a la Fiorentina.