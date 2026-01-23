Unai Núñez entra en escena: El central que quiere el Valencia CF
El Valencia CF negocia el fichaje del central vasco de 28 años del Hellas Verona
Andrés García
El Valencia CF negocia el fichaje de Unai Núñez, central de 28 años del Hellas Verona, cedido por el Celta de Vigo. El futbolista de Sestao es el elegido para reforzar el centro de la defensa, tal y como avanzado Superdeporte. La operación está en marcha y las partes de la negociación son optimistas con el acuerdo.
Unai encaja en los parámetros económicos del club y en el perfil de rendimiento inmediato con conocimiento de LaLiga española que necesita Carlos Corberán de cara a la segunda vuelta del campeonato. Unai es diestro, aunque puede jugar en cualquier de los dos perfiles. Esta temporada está jugando en calidad de cedido por el Celta en el Hellas Verona.
Un viejo deseo
No es la primera vez que el Valencia CF se interesa por Unai Núñez. En enero de 2022, con José Bordalás en el banquillo valencianista, el club de Mestalla ya intentó su llegada, procedente del Athletic Club entrenado por Marcelino García. Finalmente la operación no fructificó.
