El Valencia CF intensifica las negociaciones por el central Justin de Haas

Justin de Haas, defensa central por quien el Valencia CF mantiene negociaciones activas desde el mes de noviembre, se ha consolidado en las dos últimas temporadas como uno de los mejores zagueros de la liga portuguesa. Lisandro Isei y Hans Gillhaus, director de captación y jefe de scouting en Europa, pusieron sus ojos en un compatriota que termina contrato a finales de 2026 y al que también siguen, por su papel brillante en el campeonato, clubes del fútbol inglés y los más relevantes del país vecino.

No obstante, tras varias semanas de trabajo con los agentes y el entorno del futbolista, el Valencia ha tomado la delantera. De hecho, si no consigue traerlo en este mercado de enero, existe la confianza de que el refuerzo pudiera materializarse con vistas a la temporada 2026/27.

Desde Portugal, la totalidad de las fuentes consultadas por Superdeporte coinciden en señalar al neerlandés de 25 años como uno de los centrales más destacados de la Liga Portugal Betclic. Sin duda, el líder de la zaga del Famalicão, modesto club luso, que aparece en la zona alta de la clasificación gracias a sus sólidos valores defensivos.

Contacto vivo con el jugador y su club

Según puede confirmar este diario, a menos de diez días para el cierre de la ventana de enero, el Valencia sigue al teléfono por el asunto De Haas, tanto con los representantes del futbolista como con los del club de Vila Nova de Famalicão. El interés en el futbolista es firme y forma parte de la remodelación que se pretende en el centro de la defensa. Si las posibilidades lo permiten, Ron Gourlay intentará la llegada de dos centrales en enero, si no, se pretende completar este trabajo en verano. El neerlandés de Famalicão interesa para ahora, pero si las condiciones económicas que plantea su actual club no acaban de encajar el objetivo continuará sobre la mesa para el curso 26/27.

En cuanto al punto de vista del equipo portugués, séptimo en la liga lusa, su presidente, Miguel Ribeiro, no está dispuesto a regalar al 'jefe' de su defensa, pese a que solo le queden cinco meses de contrato. De hecho, según se ha publicado en la prensa portuguesa, intenta sin éxito la prolongación del contrato de De Haas. La temporada pasada, el Famalicão vivió una situación similar con otro defensa al que decidió retener con solo medio año de contrato por delante. El albano Enea Mihaj, quien en julio se marchó al Atalanta United de la Major League Soccer (MLS) sin coste.

Tira y afloja con alternativas tapadas para el Valencia

El tira y afloja entre el Valencia y los portugueses prosigue con más alternativas para los de Mestalla encima de la mesa. Por el momento, el Famalicão no cede. No tiene urgencias económicas, aunque sí vistos posibles sustitutos en el mercado y, en especial, como indica 'A Bola', plena confianza en el joven senegalés Ibrahima Ba para que ganara confianza en el caso de un adiós, en los próximos días, del neerlandés que pretende la secretaría técnica de Mestalla.

A sus 25 años, zurdo de 1,94 m. reúne el perfil de futbolista en crecimiento por el que el CEO de Fútbol, Ron Gourlay, reforzó la dirección deportiva con 'cazatalentos' especializados en toda clase de ligas, sobre todo, más allá del mapa de las más poderosas del top 5. Tras tres años notables en Portugal, De Haas se encuentra en el momento ideal para dar el salto. Elegido mejor defensor de la liga lusa en septiembre, los analistas del fútbol portugués lo valoran dentro de ese estatus y lo califican como el líder defensivo de su equipo. Junto con el portero Lazar Carevic, él es el principal responsable de la seguridad que muestra el segundo conjunto con más porterías a cero de la Liga Portugal Betclic (9) tras las 13 del poderoso Oporto (13).

Las virtudes del neerlandés de 194 centímetros, lanzador de faltas

De Haas, además, es el tercer jugador con mejor promedio de rendimiento de toda la plantilla famalicense. La defensa es la clave que catapulta al equipo del norte de Portugal hacia la zona noble. Después de 18 jornadas, solo los grandes -Oporto (4), Sporting (9), Benfica (11)- y el Gil Vicente (13) encajan menos goles que los 14 recibidos por el Famalicão. Una fortaleza en la que la agresividad y el muro de 194 centímetros de De Haas son cruciales.

Asimismo, el defensa de Países Bajos llama la atención por su habilidad para salir jugando. Con un 89 % de acierto, es el futbolista más preciso en el pase de su equipo y el mejor en pases largo, con una media próxima a los cuatro (3,8) por encuentro. Su incidencia en ataque se manifiesta en el juego a balón parado, autor de un gol de lanzamiento de falta en tres intentos con la zurda, también lleva peligro en los remates aéreos.

Todas estas virtudes hacen que el Famalicão se haya resistido a perderlo hasta la fecha. En los próximos días se sabrá cómo termina esta partida que ambos clubes están manteniendo por De Haas.