Dónde ver gratis por TV el Levante - Elche

Levante y Elche CF afrontan este viernes (21:00 horas) en el Ciutat de Valencia un derbi de la . Valenciana en el que los granota buscarán su primer triunfo como locales, y los de Eder Sarabia, la primera victoria lejos del 'fortín' -solo han encajado la derrota contra el Villarreal- del Martínez Valero en la apertura de la vigésimo primera jornada de LaLiga EA Sports.

"Es una final. Vamos a jugar todo como finales y hay que ganarlas. Vamos a morir por nuestra afición", aseguró el técnico del Levante, Luis Castro, quien anunció que no correrá riesgos con Matías Moreno y Kervin Arriaga y tiene las dudas de Víctor García y Diego Pampín por molestias en el bíceps femoral y el sóleo.

Tras su derrota en el Santiago Bernabéu, el Levante -3 empates y 5 derrotas en su feudo- anhela ese triunfo en el derbi, confiado en el acierto de su ariete Etta Eyong para acercarse a su vecino Valencia, que actualmente marca la salvación en Primera, pero que atisba aún a siete puntos.

Por su parte, Eder Sarabia trató de apaciguar el enfado que provocó la postrera igualada (2-2) en el tramo final del Sevilla el pasado lunes en el Martínez Valero, donde los franjiverde desaprovecharon un 2-0 favorable, y solicitó que no se pierda la perspectiva pese a que han completado una notable primera vuelta.

Bajas en la zaga ilicitana

"No sentimos más los puntos, aunque (este partido) sí que puede ser de 'nuestra liga'. Hemos puesto el listón tan alto que, a veces, perdemos la perspectiva. Estamos cerca de lograr ese primer triunfo a domicilio", indicó Sarabia, quien tiene las bajas seguras de Víctor Chust, por sanción, y Héctor Fort, por lesión, en la defensa.

El regreso de Andre da Silva, ya en el banquillo contra el Sevilla, podría ser una de las novedades del ataque del Elche, que quiere sumar ya ese primer triunfo a domicilio que estuvo cerca de lograr en el otro derbi con el Valencia, y que se le negó por otro tanto de penalti -como ante el Sevilla- en los 'malditos' minutos finales.

El encuentro se disputa este viernes, 23 de enero a las 21 horas y será retransmitido en directo y en abierto por Teledeporte.