Anas Laghrari, el banquero de Florentino

Anas Laghrari, nacido en 1984 en Marruecos, cursó ingeniería en matemáticas financieras en Francia y se enroló en el banco Calyon como analista. De allí se mudó a Madrid para trabajar en Société Générale desde el año 2009. Entidad con protagonismo en el entorno de Florentino Pérez porque el banco francés, dirigido aquí por su amigo Donato González, fue el banco de cabecera del empresario cuando no era aún presidente del Real Madrid. El padre de Laghrari fue un ingeniero de caminos que se convirtió en un exitoso empresario de la construcción en Marruecos que se asoció con Florentino algunos proyectos. Así que Anas no era una persona ajena para el presidente del Real Madrid.

Salvavidas de ACS

En 2013 Laghrari se marchó de Société Générale y entró como socio en Key Capital para asesorar a clientes en sus operaciones bancarias. Un especialista en mercados financieros y en banca que maneja más información que los propios inversores. Laghrari fue clave en a la hora de reflotar a una ACS diezmada tras el pulso perdido por la compra de Iberdrola y la crisis del ladrillo. La familia March y los 'Albertos' se distanciaron de Pérez y ahí el marroquí jugó un papel decisivo para mantener viva a la constructora. Anas era el hombre perfecto para un Florentino que comenzaba a dibujar el nuevo Real Madrid.

La sombra de Laghrari emerge tras las principales palancas del Real Madrid en estos últimos tiempos: los acuerdos con Providence o Sixth Street. Pero Anas también está tras grandes operaciones de ACS como la adquisición de Abertis. El presidente del Real Madrid ha introducido al marroquí en su círculo de confianza, hasta el punto de convertirle en "el banquero de Florentino". Anas es cofundador de A22 Sports Managment, la empresa -ligada a Key Capital- promotora de la Superliga. No solo ideó el andamiaje financiero de la nueva competición, también fue la persona que se sentó y negoció con los clubes que firmaron la carta de fundación para seducirles tras lograr una financiación de 4.000 millones de euros procedentes de JP Morgan. El marroquí ha asesorado incluso a Joan Laporta y al Barcelona, cuando estos eran socios del Madrid en la Superliga.

CEO del Madrid en la sombra

En los últimos meses se ha filtrado desde el club la posible creación del cargo de CEO, un ejecutivo que podría dirigir la futura filial que Florentino quiere fundar para canalizar el negocio del Real Madrid. Cargo independente a la presidencia y el área deportiva, que gestionaría la relación con los inversores, toda la actividad comercial asociada al nuevo estadio Bernabéu y el nuevo modelo de negocio de club, que Florentino ha valorado públicamente en 10.000 millones de euros. Un rol en el que encaja como un guante Anas Laghrari, que es quien trae a los dos inversores (Sixth Street y Bernard Arnault) que quieren comprar el 5% que Florentino pone en venta.

Pero la figura de Laghrari se mira con recelo desde el club, donde ya hay grupos de socios que señalan al marroquí como una amenaza para el futuro del Real Madrid cuando Florentino salga del club. De hecho, algunos hablan de Laghrari como el sucesor de Pérez en la presidencia del Real Madrid. Mientras ocurre esto, el club ha reformado su código ético para permitir el ingreso de directivos vinculados a multinacionales proveedoras de la entidad, lo que ha abierto las puertas al nuevo director general adjunto, Carlos Ocaña, vicepresidente de Telefónica en representación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Ocaña es el otro 'fichaje' de peso de Florentino para el presente y el futuro del Real Madrid.