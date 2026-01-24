Cömert se reivindica: "Han sido seis meses muy difíciles"
El central del Valencia CF, emocionado después de llevarse el MVP del partido. "He trabajado fuerte con muchas ganas sabiendo que mi futuro podía cambiar"
Andrés García
El Valencia CF ha conseguido una victoria muy importante en Mestalla que puede cambiar el rumbo de la temporada. Uno de los grandes protagonistas de la victoria ha sido Eray Cömert por su contundencia defensiva y su capacidad para sumarse al ataque y marcar el gol que ponía al equipo por delante en un momento complicado (2-1) del partido. Estas han sido sus palabras en declaraciones a Movistar:
Victoria importante
Gracias, ha sido muy importante ganar en casa, queríamos darle los tres puntos a la afición y coger confianza porque veníamos de una semana muy buena y queremos seguir así.
Se reivindica
Para mí es más importante el equipo y ganar, han sido seis meses muy dificiles para mí, estaba esperando mi oportunidad. Han sido seis meses muy difíciles, pero he trabajado fuerte con muchas ganas sabiendo que mi futuro podía cambiar.
Rival favorito
Es mi segundo gol contra el Espanyol.
Jugada del penalti
Para mí es un penalti muy importante a Lucas.
