El Valencia logra un épico triunfo ante el Espanyol que lo aleja del descenso

Triunfo épico y balsámico -el segundo consecutivo- para alejarse del descenso el que el Valencia CF ha cosechado esta tarde en Mestalla ante el Espanyol (3-2). Los de Corberán -que llegaban al encuentro con numerosas bajas en defensa, pero también con la moral de haber salido la pasada semana en Getafe de los puestos de relegación a Segunda, de seguir vivos en Copa del Rey y de comenzar a añadir refuerzos con el fichaje ya oficial de Unai Núñez y el cerrado de Guido- consiguieron sumar su quinta victoria de la temporada gracias a los tantos de Hugo Duro, Cömert y Ramazani.

Inicio vibrante

Sin titulares como Gayà, Agirrezabala o Tárrega en la convocatoria y con Sadiq en el banquillo, el equipo valencianista saltaba al césped con la misión de seguir alejándose de la parte baja de la tabla ante un Espanyol que está siendo la gran revelación de lo que va de Liga, ubicándose en la quinta posición. Una brecha en la clasificación entre ambos conjuntos que no se notó en los compases iniciales de un partido que arrancó vibrante. No en vano, el Espanyol llevó la manija en los primeros minutos, pero fue el Valencia el que rápidamente revirtió la situación y encontró en el minuto 15 su premio con una estupenda jugada fabricada por Lucas Beltrán. El atacante argentino vino a recibir casi hasta el medio del campo para, a continuación, meter un pase al espacio que Hugo Duro, recortando a Dmitrovic, convirtió en el 1-0.

Un gol que sentaba bien a los locales, que se asentaban en el campo e, incluso, intentaban -especialmente por la banda derecha- crear peligro con más corazón que precisión. Ese dominio evitó que los de Manolo González tuvieran grandes opciones de inquietar la meta defendida por Dimitrievski durante la siguiente media hora, llegando con ello al descanso por delante en el marcador.

Valencia CF-Espanyol, en imágenes / Eduardo Ripoll

Segunda parte

Tras la reanudación, el conjunto perico salió dispuesto a empatar el encuentro dando entrada a un segundo delantero en la figura de Kike García. Y tras avisar con varios acercamientos, Ramon Terrats aprovechaba un balón rebotado que se paseaba por el área valencianista para poner el 1-1. Era un vendaval de dominio blanquiazul el que se podía ver en Mestalla. Pero en plena avalancha, apareció Cömert, que robó un balón en su campo, se incorporó al ataque, pasó a Danjuma y metió finalmente la cabeza para rematar a la red el centro que le puso el extremo neerlandés.

El tanto de los de Corberán -que metía a Sadiq y Diego López en el campo en sustitución de Hugo Duro y Danjuma- hacía evolucionar el encuentro hacia un ida y vuelta marcado por la batalla y por numerosas intentonas en una y otra área que no tenían la suficiente precisión para variar el resultado. Sin embargo, en pleno intercambio, la mala suerte se cebó con el Valencia. Un tiro de Urko González en el minuto 79 rebotaba primero en Pepelu y luego en Copete, desviando la trayectoria e impidiendo que Dimitrievski pudiera llegar a atajar el balón. 2-2.

No obstante, el partido no estaba acabado. Aún quedaba un capítulo por escribirse. Fue en el descuento cuando el árbitro pitó un penalti de Rubén Sánchez sobre Beltrán que Ramazani, uno de los hombres que había entrado en el campo en el tramo final, se encargaba de convertir para dar al Valencia un triunfo balsámico que le hace dormir a cuatro puntos del descenso.