LaLiga EA Sports

El Sevilla respira con una remontada balsámica sobre el Athletic

Peque y Akor Adams de penalti dieron la vuelta al tanto inicial de Robert Navarro

Sevilla - Athletic.

Sevilla - Athletic. / EFE

EFE

Sevilla

El Sevilla ha logrado este sábado una balsámica victoria contra el Athletic (2-1), que se adelantó en el marcador en la primera mitad mediante Navarro pero que vio cómo los andaluces empataban enseguida gracias a Peque y, en la segunda parte, concedían un ingenuo penalti que transformó Akor Adams.

