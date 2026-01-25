Corberán: "El equipo tenía ganas de darle una alegría a la afición"

Tras un partido que permite al Valencia CF alejarse del descenso, el técnico valencianista, Carlos Corberán, compareció en sala de prensa con un discurso firme y protector hacia los suyos. Cuestionado por las dificultades del equipo para encontrar continuidad en el juego y por el papel de Guido Rodríguez una vez se haga oficial, el técnico fue claro: «Hablo de los jugadores que son del Valencia, hasta que eso no pasa no me gusta comentar». Corberán, así, prefirió poner el foco en lo colectivo y en la importancia del triunfo. «Le doy mucho mérito a la victoria de hoy. Era muy importante ganar. El equipo tenía demasiadas ganas de darle una alegría a la afición. No se ha venido abajo. Estoy orgulloso», insistió.

Uno de los puntos más destacados del partido fue la actuación de la pareja de centrales, Copete-Cömert. Eran los únicos centrales que le quedaban sanos a Carlos Corberán tras la grave lesión de Mouctar Diakhaby y la más leve de César Tárrega. En ese contexto, el técnico señaló públicamente que el club debía firmar a defensa central y este viernes la entidad concretó la llegada cedido por el Celta de Unai Núñez, que ya estuvo en la grada de Mestalla. Ambos sostuvieron al equipo en los momentos de mayor presión e incluso -en el caso del suizo- anotó un gol.

Sobre este trabajo, el entrenador valoró el esfuerzo casi heroico de ambos: «Copete ha tenido que pincharse dos veces para jugar y en la primera jugada ya tenía molestias y no sabía si podría seguir. Cömert, lo mismo. Solo ha podido entrenarse dos veces esta semana. Me gusta ver ese carácter en los jugadores en momentos de dificultad y de duda».

En este sentido, sobre el hecho de que es la primera victoria en casa desde la cosechada contra el Levante a finales de noviembre, el técnico valencianista aseguró que «teníamos demasiadas ganas de hacer disfrutar a Mestalla. Estamos contentos».

La reivindicación de Cömert

Pero no solo Corberán habló tras el encuentro. El propio Cömert desveló que acumulaba «seis meses difíciles» y que «llevaba tiempo esperando la oportunidad». «He trabajado con muchas ganas porque el fútbol cambia rápido», apuntó Cömert que destacó que el equipo está por encima de su situación. «Era muy importante ganar en casa, queríamos dar los tres puntos a la afición y esto nos permite coger confianza», añadió.

Para Hugo Duro, otro de los goleadores de la noche, el triunfo «es un chute de alegría muy gordo». «Ha sido una victoria trabajadísima, nos han exigido mucho. He mirado en el penalti porque confiaba en él, está trabajando muy bien. Estaba casi emocionado y agradecido a todo el mundo. Nos va a dar más alegrías. Era importante para nosotros, pero también para la afición, que vean que este equipo nunca se va a rendir. Me alegro por la imagen de la celebración del tercer gol. Creo que el penalti lo hemos tirado todos, no somos robots, sufrimos y queríamos darnos una alegría nosotros también como a la afición. La siguiente en casa tiene que ser una caldera, me recuerda al primer año que estuve aquí y se tiene que repetir».

Por su parte Jesús Vázquez, que ha sustituido al sancionado Gayà, ha destacado que «era importante encadenar dos victorias para salir de esa zona de descenso». «Vamos a pelear hasta el final, vamos a darlo todo. Hoy ha tenido su recompensa. Queríamos ganar fuera de casa sobe todo y darle continuidad aquí en Mestalla, que es muy importante. Tiene que ser un punto de inflexión, hemos conseguido romper una dinámica que no nos estaba ayudando. En lo personal hay que seguir trabajando y que lleguen muchos más», concluyó. n