Ferrero se estrena con una gran promesa del golf tras su ruptura con Alcaraz

Apenas unas semanas después de haberse anunciado su ruptura con Carlos Alcaraz, el ex tenista y mentor valenciano Juan Carlos Ferrero ha anunciado su nueva colaboración profesional, en la que cambiará la raqueta por los palos: formará parte del equipo de trabajo al servicio de una de las grandes estrellas emergentes del golf español: el marbellí Ángel Ayora.

Ferrero ha anunciado que trabajará "el aspecto mental y de desarrollo profesional" integrándose en el equipo de All In Sports Group, que comanda Javier Ballesteros, el hijo del que fuera mítico jugador de Pedreña y bajo la dirección de su entrenador Juan Ochoa. Ferrero, como otros tenistas, es un apasionado del golf y dispone de un buen hándicap, aunque no ha llegado a participar, en calidad de invitado, en ningún torneo de los grandes circuitos como sí que hizo, por ejemplo, su contemporáneo Yevgueni Káfelnikov.

La colaboración no significa que vaya a abandonar el tenis: "mi vida sigue siendo el tenis y continuaré dando lo máximo en la Academia y en el circuito, pero el golf también me apasiona y es también un deporte individual y muy mental. Estoy encantado de poder aportar mi experiencia para buscar el crecimiento de Ángel dentro del Circuito".

Noticias relacionadas

Ayora dio el salto el pasado año al Dubai World Tour, denominación del tradicional "Circuito Europeo" de toda la vida. La pasada temporada quedó en el puesto vigésimo de la clasificación, la "Carrera a Dubai", que fue liderada por Rory McIlroy. Lo logró después de haber conseguido entrar en el top-10 en diez torneos. Unas marcas espectaculares para un joven de 21 años y que, por ejemplo, ya le ha hecho acreedor de una plaza para el Open Británico de este año. Sus resultados han estado a punto de abrirle también la puerta del circuito americano, la PGA. En la actual temporada marcha en el puesto 21 de la clasificación.