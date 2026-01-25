Groenewegen y Magnier, duelo de sprinters en la Clàssica Comunitat Valenciana

Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) y Paul Magnier (Soudal Quick-Step) acaparan todos los focos en la 42ª edición de la Clàssica Comunitat Valenciana 1969, que se disputa este domingo 25 de enero a partir de las 12:15 horas con salida desde La Nucía y meta en la Avenida de Francia de València. El neerlandés y el joven francés encabezan la lista de favoritos en una prueba que vuelve a presentar un recorrido exigente y lleno de matices tácticos.

La carrera estará marcada por una primera mitad con un notable desgaste acumulado, ideal para que se seleccione el pelotón, y un tramo final en el que el viento puede convertirse en un factor decisivo, complicando la persecución de la fuga y condicionando la llegada masiva a València.

Groenewegen afronta la cita con la confianza de quien ya sabe lo que es ganar en tierras valencianas. El velocista neerlandés se impuso en la edición de 2024 tras batir en el sprint a Bryan Coquard (Cofidis), rival con el que volverá a verse las caras este año. Su experiencia y potencia le convierten de nuevo en una referencia clara para el triunfo.

Frente a él emerge la figura de Paul Magnier, una de las grandes revelaciones del ciclismo internacional. Con solo 21 años, el francés dio un salto definitivo en 2025 al firmar 19 victorias, consolidándose como uno de los sprinters más determinantes del panorama mundial y un serio candidato a estrenar su palmarés en la Clàssica CV 1969.

Un cartel de primer nivel

La salida contará también con otros nombres ilustres que ya han dejado su huella en la prueba. Entre ellos destaca el italiano Giovanni Lonardi (Polti VisitMalta), vencedor en 2022, que estará respaldado por el torrevejense Manuel Peñalver, uno de los corredores más rápidos del pelotón español.

La nómina de velocistas es especialmente amplia y de calidad, en una edición que muchos equipos utilizarán como punto de partida de la temporada 2026. El catalán Pau Miquel (Bahrain Victorious) liderará a su formación, combinando velocidad y solvencia en terrenos quebrados. Cofidis, además de Coquard, alineará a Stanislaw Aniolkowski y Jenthe Biermans, mientras que Amaury Capiot será la baza del Jayco AlUla.

Uno de los bloques más completos será el XDS Astana Team, con argumentos tanto para la montaña como para un posible sprint final. El conjunto kazajo contará con Clément Champoussin, séptimo en la pasada edición, además de Lorenzo Fortunato, Davide Ballerini, Guillermo Thomas Silva y el experimentado Diego Ulissi.

La lista de candidatos se amplía con nombres como el alicantino Héctor Álvarez (Lidl-Trek), Sandy Dujardin (Total Energies) o Fausto Masnada (MBH Bank Ballan CSB), todos ellos capaces de aprovechar un escenario selectivo.

Protagonismo de los equipos españoles

Los equipos nacionales llegarán a La Nucía con objetivos ambiciosos. Movistar Team apostará por la experiencia de Nairo Quintana y la velocidad de Iván García Cortina, mientras que el Equipo Kern Pharma confiará en Marc Brustenga como principal referencia.

El Burgos-Burpellet-BH presenta una doble vía, con César Macías y Daniel Cavia pensando en una llegada masiva, y Eric Fagúndez como opción en una carrera más dura. En Euskaltel-Euskadi, pese a contar con varios hombres rápidos, la baza más sólida parece ser el francés Paul Hennequin, mientras que el Caja Rural-Seguros RGA acudirá con una terna de líderes formada por Sergi Darder, Iuri Leitao y Stefano Oldani.

Con un recorrido exigente y una participación de alto nivel, la Clàssica Comunitat Valenciana 1969 se presenta como un escenario ideal para inaugurar el calendario con una batalla abierta entre velocidad, estrategia y resistencia.

Horarios

El Estadi Olimplic de La Nucia, junto a la Ciudad Deportiva Camilo Cano verá partir al pelotón, el domingo 25 de enero, a las 12:15 horas. Desde las 11:00h, tendrá lugar la presentación de equipos con el control de firmas, donde los corredores atenderán a la prensa y a todos los aficionados presentes en La Nucia. Se espera que la prueba termine alrededor de las 17:15 en la Avenida de Francia de València.

Televisión en directo

La 42ª edición de la Clàssica Comunitat Valenciana 1969 que se disputa mañana domingo 25 se podrá seguir a través del canal oficial de YouTube de la carrera.