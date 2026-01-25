Guido Rodríguez aterriza en València para sostener el centro del campo blanquinegro

En torno a las nueve de esta noche se ha producido en el aeropuerto de Manises una llegada muy esperada en el entorno del Valencia CF, la del centrocampista Guido Rodríguez, internacional argentino y campeón del mundo. El ex del Betis ya ha aterrizado en la capital del Turia tras terminar su etapa en el West Ham United para convertirse en nuevo jugador del conjunto valencianista. El mediocentro, de 31 años, inicia así una nueva etapa en La Liga con el objetivo y la ilusión de recuperar protagonismo, liderazgo y regularidad en un momento decisivo de la temporada.

La operación, trabajada desde hace semanas, responde directamente a una petición expresa del técnico Carlos Corberán, que consideraba prioritaria la incorporación de un perfil experimentado para reforzar la medular. Guido se suma de esta forma a los fichajes invernales ya conocidos, como Umar Sadiq y Unai Núñez, en una clara apuesta por mejorar el rendimiento competitivo del equipo.

Contento de volver

A su llegada a Manises, el futbolista argentino ha explicado en sus primeras palabras como valencianista que está "contento" de regresar a España y de jugar en un Valencia CF para el que "sobran las palabras". "Es un club muy grande, que consiguió muchas cosas y venimos a trabajar", ha incidido el centrocampista que ha apuntado también a que tienen "ganas de conocer al grupo". "He venido a sumar", ha remarcado.

Respecto a su fichaje y el hecho de que vaya a firmar por solo unos meses, ha destacado que las "operaciones son así" y que no sabía que podría llegar a Mestalla "hasta hace un par de días". En este sentido, ha añadido ante las preguntas de los medios que en las últimas horas "estuvimos presionando todos desde su lugar y lo importante es que hoy estoy aquí". Y, por último, sobre la posibilidad de que debute a las órdenes de Corberán justamente contra su exequipo, el Betis, Guido ha señalado que había mirado ya el calendario y que este partido va a ser "muy especial para mí"

Un fichaje estratégico para el proyecto de Corberán

La llegada de Guido Rodríguez no es una operación más dentro del mercado de invierno del Valencia CF. El entrenador Carlos Corberán llevaba tiempo insistiendo en la necesidad de incorporar un centrocampista con experiencia internacional, capacidad táctica y liderazgo dentro y fuera del campo. El argentino encaja plenamente en ese perfil, tanto por su trayectoria como por su estilo de juego.

En un vestuario marcado por la juventud y la irregularidad, la presencia de un futbolista con recorrido en grandes competiciones supone un valor añadido. Guido está acostumbrado a asumir responsabilidades, a ordenar el juego desde posiciones retrasadas y a ofrecer equilibrio defensivo, una de las principales carencias que ha mostrado el equipo durante gran parte de la temporada.

Además, su conocimiento del fútbol español, tras su exitosa etapa en el Real Betis, facilita una adaptación inmediata. El cuerpo técnico confía en que pueda integrarse rápidamente en el sistema y convertirse en una pieza clave desde sus primeras apariciones.

Del protagonismo en Europa a la búsqueda de un nuevo impulso

El paso de Guido Rodríguez por el West Ham United no terminó de consolidarse como se esperaba. A pesar de llegar a la Premier League con un importante cartel, su protagonismo fue disminuyendo progresivamente, hasta quedar relegado a un papel secundario en el equipo londinense.

Durante la presente temporada, el mediocentro apenas disputó ocho partidos oficiales, sumando un total de 263 minutos sobre el terreno de juego. Una cifra insuficiente para un futbolista de su nivel y ambición, especialmente teniendo en cuenta su objetivo de mantenerse en la órbita de la selección argentina.

La llegada al club de Mestalla abre ahora una nueva oportunidad para relanzar su carrera. Valencia aparece como el escenario ideal para recuperar sensaciones, continuidad y visibilidad, en una liga que ya conoce y donde ha demostrado su mejor versión.

Guido ya está en Valencia / F. Bustamante

Un palmarés que aporta jerarquía al vestuario

Uno de los grandes argumentos del fichaje de Guido Rodríguez es su impresionante palmarés. El centrocampista es bicampeón de la Copa América y campeón del mundo con la selección argentina, logros que lo sitúan entre los futbolistas más laureados que han pasado recientemente por Mestalla.

A nivel de clubes, su etapa en el Real Betis dejó huella, tanto por su regularidad como por su rendimiento en partidos decisivos. Entre sus recuerdos más destacados figura la final de la Copa del Rey disputada en La Cartuja, en la que el conjunto verdiblanco se impuso al Valencia, privando al combinado de Mestalla de levantar el título.

Esa experiencia en escenarios de máxima presión es precisamente uno de los aspectos más valorados por el cuerpo técnico. En una plantilla joven, contar con un jugador habituado a competir por títulos supone un factor diferencial en momentos críticos.

El Valencia, en su mejor momento de resultados… pero con cifras preocupantes

El fichaje de Guido Rodríguez se produce en un contexto deportivo particular. El Valencia CF atraviesa actualmente su mejor racha de la temporada en cuanto a resultados, con tres victorias consecutivas entre Copa del Rey y Liga, una dinámica positiva que ha devuelto cierta confianza al entorno.

Sin embargo, más allá de estas dos semanas de victorias, los números globales siguen siendo decepcionantes y alarmantes. El equipo continúa instalado en una zona delicada de la clasificación, con problemas evidentes en defensa, dificultades para controlar los partidos y una dependencia excesiva de acciones puntuales.

La llegada del mediocentro argentino busca precisamente corregir estos desequilibrios. Su capacidad para proteger a la zaga, ordenar el juego y ofrecer una salida limpia de balón puede ser clave para estabilizar al equipo en el tramo decisivo del campeonato.

Un reto personal con el Mundial en el horizonte

A sus 31 años, Guido Rodríguez es consciente de que se encuentra en una etapa crucial de su carrera. Tiene por delante el tiempo justo para ofrecer un gran rendimiento sostenido que le permita volver a ganarse la confianza del seleccionador Lionel Scaloni de cara al próximo Mundial.

Tras perder protagonismo en el West Ham, su presencia en las convocatorias de Argentina se ha visto reducida, algo que el futbolista quiere revertir cuanto antes. Volver a ser titular indiscutible en un club de Primera División es el primer paso para recuperar su estatus internacional.

Valencia representa, en este sentido, una oportunidad inmejorable. Un club histórico, con gran visibilidad mediática y exigencia competitiva, donde cada buen rendimiento tiene impacto directo en el panorama futbolístico nacional e internacional.

Reconocimiento médico y primeros pasos como blanquinegro

Antes de oficializar su incorporación, Guido Rodríguez deberá superar el habitual reconocimiento médico, paso previo indispensable para formalizar su contrato con el Valencia CF. Si no surgen contratiempos, el anuncio oficial podría producirse en las próximas horas. Antes, la cita con los médicos será a las 11:00 horas de la mañana.

Posteriormente, el jugador se integrará en la dinámica del equipo y comenzará a trabajar bajo las órdenes de Carlos Corberán, con el objetivo de estar disponible lo antes posible para los próximos compromisos ligueros y coperos.

El club confía en que su adaptación sea rápida y que pueda convertirse en una referencia dentro del vestuario, tanto por su rendimiento deportivo como por su influencia en los más jóvenes.

Un refuerzo llamado a marcar el rumbo del equipo

La llegada de Guido Rodríguez al Valencia CF supone una mejora en términos futbolísticos en un mercado invernal clave. El club blanquinegro apuesta por experiencia, liderazgo y competitividad para afrontar una segunda mitad de temporada que se presenta decisiva.

Junto a Umar Sadiq y Unai Núñez, el centrocampista argentino refuerza una plantilla necesitada de solidez y personalidad. Su rendimiento marcará en gran medida la disputa por mantenerse alejado de los puestos de descenso en los próximos meses.

Ahora, con su aterrizaje en Manises y el reconocimiento médico por delante, comienza una nueva etapa para un futbolista que quiere volver a sentirse protagonista y para un Valencia que busca estabilidad, confianza y resultados en uno de los cursos más exigentes de los últimos años.