Hugo Duro vuelve a ver portería y alienta a Mestalla para la Copa

La victoria del Valencia contra el Espanyol no se entendería sin la aportación de Hugo Duro, mediante un gol que abrió el marcador en Mestalla y permitió soñar con un triunfo que le da vida a los de Carlos Corberán en su pelea por la salvación.

El ‘9’ valencianista cortó una racha de poco más de un mes sin marcar para sumar su séptima diana en su casillero y aportar con entrega, sacrificio y pundonor un rendimiento del que se aprovecha un Valencia que vuelve a mirar hacia arriba.

Hugo Duro celebra su gol ante el Espanyol. / LALIGA

No obstante, Hugo Duro no se conforma con poco. Quiere más y revertir una temporada que, gracias al transcurso del Valencia en la Copa del Rey, puede cambiar hacia una tendencia esperanzadora e ilusionante. Los cuartos de final ante el Athletic Club en Mestalla están a la vuelta de la esquina y la plantilla sueña con las semifinales.

"Es un chute de alegría muy gordo, pero bueno, si acabamos con victoria. Ha sido trabajadísima, nos han exigido mucho. He mirado en el penalti porque confiaba en él, está trabajando muy bien. Estaba casi emocionado y agradecido a todo el mundo. Nos va a dar más alegrías. Era importante para nosotros, pero también para la afición, que vean que este equipo nunca se va a rendir", comentó un delantero que manifestó que el Valencia es una piña, pero que, indirectamente, sueña con la Copa.

Mestalla sueña con las semis de Copa

"Me alegro por la imagen de la celebración del tercer gol. Creo que el penalti lo hemos tirado todos, no somos robots, sufrimos y queríamos darnos una alegría nosotros también como a la afición. La siguiente en casa tiene que ser una caldera, me recuerda al primer año que estuve aquí y se tiene que repetir", describió.