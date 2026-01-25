El Valencia se viene arriba en redes: "Cosas grandes están en camino"

El valencianismo se acostó este sábado con el alivio de ver a su equipo ganar por segunda vez consecutiva para no caer en descenso. El equipo de Carlos Corberán logró un triunfo muy celebrado por Mestalla por la forma en la que se produjo, con un gol en el último suspiro, y por el respiro en una temporada aciaga en la que está volviendo a luchar en la zona baja de la clasificación.

A última hora del día, casi a media noche, el club se vino arriba en su perfil oficial de la red social 'X', publicando una foto de unas montañas junto con el siguiente texto: "Cree en el proceso. Cosas grandes están en camino", señalaban, eso sí, solamente en su cuenta en inglés, aunque ni rastro en la principal en castellano ni en valenciano.

En la línea del discurso de Ron

La proclama, vaticinando un futuro mejor y hablando del "proceso" van en consonancia con el discurso de Ron Gourlay en todas sus intervenciones públicas, en las que ha pedido que crean en él, en su trabajo y en que las cosas serán diferentes ahora aunque su discurso lo hayan pronunciado antes otros directivos.

Esta vez el club ha necesitado solamente dos triunfos y una ventaja momentánea de cuatro puntos sobre el descenso para venirse arriba con esta promesa al valencianismo de que van a venir cosas buenas y tildando de "proceso" el momento deportivo que vive el Valencia CF.

Los jugadores del Valencia CF celebran el gol de la victoria contra el RCD Espanyol en Mestalla / EFE

Respuestas de indignación

Las respuestas de la afición a esta publicación, no obstante, navegan entre la incredulidad y la indignación porque desde la entidad emitan un mensaje así por dos victorias ligueras en medio de la temporada tan convulsa que está viviendo el equipo y con el Valencia CF colocado todavía en una zona tan mediocre de la clasificación.