La brecha del Valencia con el descenso se estrecha

La batallada lucha por la salvación que se está viviendo en Primera División hace que cualquier punto sumado valga oro. El Valencia, tras su victoria balsámica ante el Espanyol gracias a un gol –de penalti y en el tiempo añadido– de Ramazani que encendió el ánimo de las gradas de Mestalla, consiguió encadenar su primer ‘seis de seis’ de la temporada. Un bagaje que le permitió dormir la noche del pasado sábado a más de un partido de los puestos de descenso. Sin embargo, con los resultados que se dieron este domingo, este colchón se ha adelgazado considerablemente y la quema vuelve a acercarse, esta vez a solo dos puntos.

Porque tras la victoria en Mendizorroza del Deportivo Alavés ante el Betis (2-1), los vascos salen del pozo con 22 puntos, uno más que el Getafe de Bordalás, que ahora es el primero de los equipos que jugarían el año que viene en la categoría de plata del fútbol español.

Noticias relacionadas

Eso sí, los azulones juegan esta noche su partido de la jornada 21 en Montilivi ante otro rival de la pelea como el Girona. En caso de vencer, los madrileños abandonarían ese puesto de peligro y quién lo ocuparía sería el Mallorca, que también suma 21 puntos al haber caído este fin de semana contra el Atlético de Madrid (3-0). Con 22 puntos están ahora mismo tanto el Alavés como el Rayo Vallecano, mientras que con 23 está el Valencia y con 24 un vagón de equipos con el Girona, el Athletic, el Sevilla y el Elche. Osasuna con 25 puntos y Real Sociedad, con 27, tampoco son ajenos al riesgo.