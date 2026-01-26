Castro recupera para la causa a Matturro y Losada

La llegada al banquillo del Levante del portugués Luís Castro ha supuesto un significativo cambio de tendencia en el equipo, tanto por haber sumado siete puntos en cuatro jornadas –gracias a los importantes triunfos sumados ante Sevilla y Elche, además del empate contra el sólido Espanyol– como por el brillo de jugadores como Alan Matturro e Iker Losada, que con Julián Calero en el banquillo tuvieron un rol más bien secundario durante la primera parte del campeonato.

En ese resurgimiento bajo la batuta del técnico luso, destaca el rendimiento que ha dado el central uruguayo, que aprovechó la oportunidad que le brindó la ausencia por unas molestias de su compañero Matías Moreno para colarse en el once titular en los dos últimos partidos. Ha sido la primera vez en la que el defensor ha repetido en la alineación.

Matturro, que además marcó el 3-2 definitivo ante el Elche, tuvo un accidentado inicio de temporada, con una lesión en pretemporada que le apartó del equipo al principio y otra lesión ya en octubre que le impidió debutar hasta casi noviembre en un encuentro de la Copa del Rey.

Piezas recuperadas en ataque

Otro de los casos más llamativos es el de Iker Losada. Hasta que llegó Castro había jugado menos de una hora en LaLiga, pero fue titular en Sevilla y ante el Espanyol en los dos primeros encuentros con el portugués y marcó un gol en cada partido. De estar en la rampa de salida en el mercado de invierno ha pasado ahora a ser un jugador fundamental para el entrenador del Levante.

También el delantero Carlos Espí, que anotó su primer gol en la máxima categoría en el Sánchez-Pizjuán, ha adelantado en la rotación a Morales y Koyalipou y es la primera opción en ataque desde el banquillo para Castro. Parecido es el caso del centrocampista Olasagasti, que parece por delante ahora de Unai Vencedor en los planes del entrenador.

A ellos, indudablemente, se ha sumado el capitán, Pablo Martínez, que no solo está jugando desde la base, sino que también está conduciendo para desestabilizar líneas rivales, distribuyendo juego en ambos costados, filtrando pases entre líneas y asociándose, permitiéndole encontrar situaciones de golpeo en las inmediaciones del área, con los futbolistas más móviles de la plantilla. El Levante, con ello, disfruta nuevamente de un centrocampista todoterreno, con un pie derecho exquisito y que, tanto por su experiencia como por su personalidad y profesionalidad, se ha ganado el derecho de guíar a los suyos hacia la permanencia.

Pérdida de peso

Pero no todos gozan de ese papel protagonista. Por el contrario, futbolistas como el camerunés Etta Eyong, Carlos Álvarez o el hondureño Kervin Arriaga, que en el arranque de temporada fueron decisivos para el Levante, todavía no han mostrado todo su potencial sobre el terreno de juego con el portugués Luís Castro al frente.

El delantero camerunés se perdió el primer partido del año al estar en la Copa de África con su selección y tras participar unos minutos ante el Espanyol fue titular ante el Real Madrid y Elche, pero no estuvo acertado ni el juego ni el remate. Distinto es el caso de Carlos Álvarez, que en Sevilla, en el estreno de Castro en el banquillo, marcó el 0-3 del Levante. Sin embargo, y pese que siempre ha sido titular con el preparador luso, todavía no se ha visto en este 2026 la mejor versión del habilidoso mediapunta andaluz.

Noticias relacionadas

Con Arriaga, por quien se ha interesado en los últimos días el Genova italiano, el problema ha sido una pequeña dolencia en la zona posterior del muslo izquierdo que le lastró ante el Espanyol hace un par de semanas y le obligó a retirarse del campo y que le ha impedido participar en los dos últimos encuentros del Levante.