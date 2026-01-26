Guido pasa la revisión médica: "Contento de estar acá donde jugaron tantos argentinos importantes"
El argentino se somete al reconocimiento médico en el Hospital IMED de València antes de firmar su nuevo contrato hasta el 30 de junio
Andrés García
Guido Rodríguez se convertirá en las próximas horas de forma oficial en nuevo jugador del Valencia CF hasta el 30 de junio de 2026. El mediocentro del West Ham aterrizó ayer en el Aeropuerto de Manises y este lunes se ha desplazado al Hospital IMED de València para pasar la pertinente revisión médica. A continuación, el futbolista estampará su firma en su nuevo contrato como blanquinegro hasta final de temporada.
El argentino, tal y como hizo a su llegada a Manises, ha atendido a la prensa que lo esperaba a las puertas del centro hospitalario entre los que estaba Superdeporte. "Bien todo bien, contento, lo que les dije ayer. tuvimos algunos llamados antes para poder hacer el fichaje y ahora a hacer las pruebas médicas. Hay muchos jugadores argentinos importantes que pasaron por acá, así que contento de estar en este club donde jugaron argentinos".
Hasta junio
Guido firma con el Valencia hasta el 30 de junio de 2026, según ha podido confirmar Superdeporte. Hasta final de temporada. Sin embargo, el club considera que tiene el suficiente margen de maniobra en los próximos meses para sentarse con el futbolista y prolongar su contrato. El objetivo es convencerlo con un proyecto deportivo y un estatus económico acorde a su rol en el equipo. El futbolista aterrizó ayer para someterse hoy a la revisión médica y firmar su nuevo contrato como jugador valencianista.
Primeras palabras
El argentino hizo sus primeras declaraciones este domingo a su llegada a Manises procedente de Londres. "Bueno, todo bien, muy contento de haber llegado al Valencia CF y a la Liga española. Sí, estuvimos hablando (con Corberán), tuvimos varias conversaciones. Ahora estamos todos muy felices de que se haya podido dar, vengo a sumar, tengo ganas de conocer al grupo y aportar mi parte. El Valencia... sobran las palabras, es muy grande, ya consiguió muchas cosas. Vengo a trabajar y ayudar"
Preguntado por su contrato hasta junio dijo: "Las operaciones son así, y gracias que se pudo hacer. Hicimos fuerza desde todos los lugares para estar aquí, que es lo importante. Se venía hablando de la posibilidad, pero hasta que no se firma las cosas están ahí". El argentino ya piensa en el debut contra el Betis: "Vi el calendario, la verdad es que será un partido muy especial para mí"
El tercer fichaje
La operación, trabajada desde hace semanas, responde directamente a una petición expresa del técnico Carlos Corberán, que consideraba prioritaria la incorporación de un perfil experimentado para reforzar la medular. Guido se suma de esta forma a los fichajes invernales ya conocidos, como Umar Sadiq y Unai Núñez, en una clara apuesta por mejorar el rendimiento competitivo del equipo.
