Oficial | Guido Rodríguez ya es del Valencia CF: "Vengo a sumar y a aportar a un club exigente"

El Valencia CF ya cuenta con un nuevo jefe para su centro del campo: Guido Rodríguez. El club de Mestalla ha hecho oficial este lunes la llegada del campeón del mundo hasta el 30 de junio. Tras oficializarse su fichaje, el argentino ha dejado claras sus ganas, ambición y compromiso en esta nueva etapa como valencianista.

El mediocentro, formado en River Plate y con una amplia trayectoria internacional, se mostró ilusionado por llegar a Mestalla: “Estoy muy contento de estar aquí. La motivación era venir a un club exigente, con mucha historia. Vengo a tratar de sumar y aportar al club”, señaló.

Sobre su rol en el terreno de juego, Guido se definió como un futbolista táctico y comprometido con el colectivo: “Siempre he jugado en el centro del campo. Trato de estar bien ordenado, organizar al equipo, entender el partido y ayudar tanto en defensa como con balón. Me gusta que el equipo sea protagonista”.

Mestalla y la motivación

El argentino también destacó la importancia del entorno y la afición del Camp de Mestalla, un factor que considera diferencial: “La afición es un jugador más. Se siente dentro del campo. Me gusta salir al césped con la gente exigiendo, cantando y animando. Es una motivación muy grande”.

Guido, en la Ciudad Deportiva de Paterna / VCF

En el vestuario, Guido contará con caras conocidas. Reconoció la influencia de Lucas Beltrán a la hora de llegar al club y recordó con cariño su relación con leyendas como Pablo Aimar y Roberto Ayala: “Los veía jugar aquí cuando era chico. Vestir esta camiseta es algo muy bonito”.

Para cerrar, el nuevo refuerzo valencianista quiso enviar un mensaje directo a la afición: “Gracias por lo que me han hecho sentir antes de llegar. Lo que no va a faltar es trabajo y exigencia. Estoy seguro de que vamos a dar lo mejor para terminar la temporada de la mejor manera posible, todos juntos”.