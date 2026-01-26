La Policía Nacional recomienda jugar a puerta cerrada el Valencia Basket-Maccabi

La Policía Nacional ha lanzado una recomendación para que el partido de la Euroliga entre Valencia Basket y el Maccabi que debe disputarse este jueves a las 20:45 en el Roig Arena, se juegue a puerta cerrada. Se trata de una propuesta similar a la que ya emitió el pasado octubre con motivo del partido entre el conjunto taronja y el Hapoel de Tel Aviv.

Casi 200 asociaciones y colectivos sociales publicaron este fin de semana un comunicado exigiendo, por un lado, la exclusión de los conjuntos de este país "de la Euroliga y el resto de las competiciones deportivas y culturales europeas". Del mismo modo, piden la cancelación del partido europeo que el próximo 29 de enero.

El escrito señala que también se llevará a cabo una concentración a las 19 horas -el encuentro está establecido a las 20.45 horas- en la explanada exterior del Roig Arena (c/ Àngel Villena) "para protestar contra la programación de este partido". "Será la concentración/manifestación en solidaridad con Palestina y por el fin de todas las relaciones con Israel número 42 en la ciudad de València desde el otoño del 2023. El genocidio y el apartheid contra el pueblo palestino continúan (casi 500 personas palestinas asesinadas en Gaza desde el inicio del falso alto el fuego y un crecimiento enorme de la violencia contra el pueblo palestino en Cisjordania). Por lo tanto, la movilización en las calles continuará hasta conseguir el fin de todas las complicidades con Israel y hasta una Palestina libre", añadían las entidades en el comunicado.

Las recomendaciones

Así, este lunes, la Policía Nacional ha trasladado la recomendación de disputar el partido a puerta cerrada. Según avanza la Cadena Ser, la propuesta se basa en la declaración de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte de partido de alto riesgo y que las asociaciones propalestinas están en contra del acuerdo adoptado con Israel.

Insultos en el partido de ida

La protesta, eso sí, no será el único punto caliente del partido después de que en el partido de ida, celebrado el pasado 18 de diciembre en en el pabellón de Jerusalén, se saldara con una queja formal del equipo taronja por insultos de la afición local. En concreto, el club valenciano denunció que algunos aficionados del conjunto hebreo hicieron gestos de mono a jugadores del Valencia BC. Además, el técnico Pedro Martínez tuvo que aguantar insultos durante todo el partido y no pudo atender a la televisión oficial tras el encuentro. Esa denuncia, eso sí, se saldó con una reprimenda mínima por parte de la competición. No en vano, la Euroliga solo multó al Maccabi con diez mil euros por los citados cánticos ofensivos.