Valencia Basket - Joventut, en la Copa del Rey de Baloncesto

Cuadro de la muerte para el Valencia Basket en la Copa del Rey de Baloncesto 2026, que se disputará en el Roig Arena del 19 al 22 de febrero. El equipo de Pedro Martínez iniciará el torneo enfrentándose en cuartos de final al Joventut de Badalona, el 19 de febrero a las 21 horas. En el precedente liguero de la ACB los taronja se impusieron por 102 a 90 y se medirán a los catalanes el próximo 8 de febrero, en la víspera de la fase final copera.

En caso de superar el primer duelo, el conjunto taronja se las verá en semifinales con el ganador del Real Madrid – Unicaja, finalistas del pasado año y dos de los cuatro equipos ante los que han perdido los valencianos en la competición liguera. De hecho, los malagueños son los únicos que han asaltado el Roig Arena en el torneo doméstico. En este sentido, el equipo valenciano tratará de romper la maldición del anfitrión: no gana el título desde 2002.

El sorteo se ha celebrado en el Teatre Martin i Soler (Palau de les Arts Reina Sofía) de València, conducido por la periodista Alejandra Llambés y por el exjugador acb Pepe Pozas, y con la presencia de Antonio Martín, presidente de la acb, José Luis Díez, vicepresidente segundo y conseller de Presidencia de la Generalitat, y Rocío Gil, concejal de igualdad, educación y deportes del Ayuntamiento de Valencia.

Antonio Martín, durante la presentación del sorteo / J. M. López

Los otros dos emparejamientos de cuartos de final serán Ucam/Baskonia contra La Laguna Tenerife y FC Barcelona contra Ucam/Baskonia, en función de quien sea o no de ambos equipos cabeza de serie, detalle que se sabrá cuando se dispute el partido aplazado entre Dreamland Gran Canaria y Kosner Baskonia. Los vitorianos serán cabeza de serie si ganan dicho en Gran Canaria, y si pierdensería entonces el equipo murciano el cabeza de serie. De estos dos emperajeamientos saldrán los dos rivales de la otra semifinal.

Enric Carbonell y la presión del anfitrión

El director general de Valencia Basket, Enric Carbonell, ha valorado el soreo de Copa del Rey y ha asegurado que "da igual cuándo juegas y contra quién juegas. La historia de la Copa dice que si quieres ganarla tienes que ganar tres partidos, así que el primer encuentro es contra Joventut, y adelante". El directivo taronja recuerda que la Copa del Rey "hacía años que no se disputaba en Valencia" y ha asegurado que la ciudad "se va a bolcar" con el torneo.

Carbonell ha reconocido que Valencia Basket ha sido anfitrión en dos ocasiones y no le fue bien. "Tienes la presión de jugar en casa pero la parte positiva de que tendremos más aficionados que nunca a nuestro favor para tratar de romper el maleficio", afirmaba. En todo caso, Carbonell apostaba porque esta Copa del Rey en València "representará un antes y un después en un torneo que ya es uno de los mejores a nivel europeo".

CUARTOS DE FINAL

Jueves 19 de febrero

Primer partido Cuartos de final

18:00 horas. Real Madrid - Unicaja

Segundo partido Cuartos de final

21:00 horas. Valencia Basket - Joventut

Viernes 20 de febrero

Tercer partido Cuartos de final

18:00 horas. FC Barcelona - Ucam/Baskonia

Cuarto partido Cuartos de final

21:00 horas. Ucam/Baskonia - La Laguna Tenerife

SEMIFINALES

Sábado 21 de febrero

Primera semifinal

18:00 horas. Real Madrid - Unicaja vs Valencia Basket - Joventut

Segunda semifinal

21:00 horas. FC Barcelona - Ucam/Baskonia vs Ucam/Baskonia - La Laguna Tenerife

FINAL

Domingo 22 de febrero

Final

19:00 horas