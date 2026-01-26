El Valencia CF consigue a su líder en la medular y aprieta por De Haas

Cuando el mes de enero –y con el mercado de fichajes invernal– está entrando en su tramo final, el Valencia CF va poco a poco consiguiendo sus piezas fundamentales para asegurar la salvación. La última aterrizó ayer en Manises en la figura de Guido Rodríguez, internacional argentino y campeón del mundo. El ex del Betis, de 31 años, inicia una nueva etapa en La Liga tras dejar el West Ham inglés con el objetivo y la ilusión de recuperar protagonismo, liderazgo y regularidad . La operación, trabajada desde hace semanas, responde directamente a una petición expresa del técnico Carlos Corberán, que consideraba prioritaria la incorporación de un perfil experimentado para reforzar la medular. Guido se suma de esta forma a los fichajes invernales ya conocidos, como Umar Sadiq y Unai Núñez, en una clara apuesta por mejorar el rendimiento competitivo del equipo.

Pero la llegada de Guido Rodríguez no es una operación más. Corberán llevaba tiempo insistiendo en la necesidad de incorporar un centrocampista con experiencia internacional, capacidad táctica y liderazgo dentro y fuera del campo. El argentino encaja plenamente en ese perfil, tanto por su trayectoria como por su estilo de juego. En un vestuario marcado por la juventud y la irregularidad, la presencia de un futbolista con recorrido en grandes competiciones supone un valor añadido. Guido está acostumbrado a asumir responsabilidades, a ordenar el juego desde posiciones retrasadas y a ofrecer equilibrio defensivo, una de las principales carencias que ha mostrado el equipo durante gran parte de la temporada.

Firma hasta junio de este año

Además, su conocimiento del fútbol español, tras su exitosa etapa en el Real Betis, facilita una adaptación inmediata. El cuerpo técnico confía en que pueda integrarse rápidamente en el sistema y convertirse en una pieza clave desde sus primeras apariciones. Guido, eso sí, firma con el Valencia hasta el 30 de junio de 2026. Hasta final de temporada. Sin embargo, el club considera que tiene el suficiente margen de maniobra en los próximos meses para sentarse con el futbolista y prolongar su contrato. El objetivo es convencerlo con un proyecto deportivo y un estatus económico acorde a su rol en el equipo.

En sus primeras palabras a su llegada, el argentino explicó que está «contento» de regresar a España y de jugar en un Valencia CF para el que «sobran las palabras». «Es un club muy grande, que consiguió muchas cosas y venimos a trabajar», incidió el centrocampista que apuntó también a que tienen «ganas de conocer al grupo». «He venido a sumar», remarcó.

Respecto a su fichaje y el hecho de que vaya a firmar por solo unos meses, destacó que las «operaciones son así» y que no sabía que podría llegar a Mestalla «hasta hace un par de días». En este sentido, añadió ante las preguntas de los medios presentes en Manises que en las últimas horas «estuvimos presionando todos desde su lugar y lo importante es que hoy estoy aquí». Y, por último, sobre la posibilidad de que debute a las órdenes de Corberán justamente contra su ex equipo, el Betis, el argentino apuntó que había mirado ya el calendario y que este partido va a ser «muy especial para mí».

Cerrando a De Haas

Sin embargo, la llegada del centrocampista no culmina el capítulo de entradas de los valencianistas. Porque el club tiene a punto también el fichaje del central neerlandés del Famalicao, Justin De Haas, que finaliza contrato el próximo 30 de junio de 2026 con el conjunto luso. El acuerdo está muy avanzado y en la entidad blanquinegra se confía, con optimismo, en que tarde o temprano, el central de 25 años se va a convertir en jugador valencianista. La opción más factible pasa por el próximo verano, ya que el club luso ha rechazado ya una propuesta económica, según puede saber este medio, superior al millón de euros.

Desde hace meses, el Valencia CF negocia con el entorno del futbolista y le ha ido ganando la partida a otros clubes importantes, especialmente, del fútbol luso. Si no se dan nuevas salidas, la dirección deportiva de Ron Gourlay y Lisandro Isei seguirá completando la remodelación en defensa con De Haas, como agente libre, a partir de julio. La entidad valencianista ha buscado aprovechar esta situación para sacarlo a un coste barato en invierno, pero la negativa del club luso y la necesidad de firmar un central acostumbrado a jugar en ambos perfiles dieron prioridad a corto plazo a la operación Unai Núñez.

A sus 25 años, zurdo de 1,94 m. reúne el perfil de futbolista en crecimiento. Tras tres años notables en Portugal, De Haas se encuentra en el momento ideal para dar el salto. Elegido mejor defensor de la liga lusa en septiembre, los analistas del fútbol portugués lo valoran dentro de ese estatus y lo califican como el líder defensivo de su equipo.