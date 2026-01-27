Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crimen SuecaTiempo ValenciaCercanías ValenciaCalderos MoncadaCalendario laboral 2026Hotel ingenieros VWPuente BugarraSemana Santa
instagramlinkedin

Tenis

Abierto de Australia: Alcaraz - De Miñaur, en directo

El número uno del mundo ha sellado su tercera clasificación para cuartos en Melbourne Park, una ronda donde se despidió tanto en 2024 como en 2025

Alcaraz contra De Miñaur, en sesión nocturna; las semifinales, un desafío

Alcaraz contra De Miñaur, en sesión nocturna; las semifinales, un desafío

Redacción

El tenista español Carlos Alcaraz tratará de superar este martes su techo en el Abierto de Australia ante el australiano Alex de Miñaur, después de haber vencido este domingo al estadounidense Tommy Paul (7-6(6), 6-4, 7-5).

El número uno del mundo ha sellado su tercera clasificación para cuartos en Melbourne Park, una ronda donde se despidió tanto en 2024 como en 2025. Con ello, se convierte en el tercer jugador en activo en alcanzar los cuartos de cada 'Grand Slam' en al menos tres ocasiones, tras el serbio Novak Djokovic y el italiano Jannik Sinner.

Noticias relacionadas

El murciano busca conquistar en Australia el único Grand Slam que falta en su palmarés, y se mediría al alemán Alexander Zverev, número tres del ranking ATP, si logra avanzar a semifinales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet anuncia un diluvio y activa la alerta roja en España: los avisos aislan la provincia de Valencia por la borrasca Joseph
  2. El hijo del detenido da la misma versión, que fue su padre quien mató a cuchilladas a su amigo de 13 años
  3. El Ayuntamiento de Moncada se disculpa tras el fiasco del 'arròs de fesols i naps' de Sant Antoni
  4. Los proveedores de VW encuentran las 400 habitaciones de hotel para los ingenieros asiáticos
  5. El DOGV lo confirma: la Comunitat Valenciana recupera un festivo histórico en el calendario laboral 2026
  6. Conmoción en la comisión El Parc de Alzira por la muerte de una fallera tras chocar con un jabalí
  7. Quique Dacosta abre el restaurante Flores Raras en València
  8. El niño de 13 años de Sueca fue asesinado en el cuarto de baño de la casa

Las mejores ofertas del día en Amazon: desde el 30 % hasta el 88 % de descuento

Las mejores ofertas del día en Amazon: desde el 30 % hasta el 88 % de descuento

El València CF, l’equip “més familiar” d’Espanya

El València CF, l’equip “més familiar” d’Espanya

Entrada al juzgado de Sueca del asesino confeso del niño de 13 años

Expertos alertan sobre los “enjambres” de IA: la nueva amenaza a la esfera pública y la confianza

Expertos alertan sobre los “enjambres” de IA: la nueva amenaza a la esfera pública y la confianza

La consellera, sobre el retorno del juzgado de violencia de género a Xàtiva: "Lo hemos conseguido yendo todos a una"

La consellera, sobre el retorno del juzgado de violencia de género a Xàtiva: "Lo hemos conseguido yendo todos a una"

Ferrero: "Es duro ver a Carlos competir y a todo tu equipo sentado en la silla"

Ferrero: "Es duro ver a Carlos competir y a todo tu equipo sentado en la silla"

El Visor Fest de València confirma a Ocean Colour Scene en su 30 aniversario de 'Moseley Shoals'

El Visor Fest de València confirma a Ocean Colour Scene en su 30 aniversario de 'Moseley Shoals'

Las chicas del Triatlón Ontinyent, podio en 1ª División en Rojales

Las chicas del Triatlón Ontinyent, podio en 1ª División en Rojales
Tracking Pixel Contents