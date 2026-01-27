El CTA considera "punible" el penalti sobre Lucas Beltrán ante el Espanyol

El Valencia CF logró el sábado ante el Espanyol en Mestalla tres puntos de oro en su lucha por huir del descenso. Y la victoria llegó en el tiempo de descuento gracias a un penalti cometido sobre Lucas Beltrán.

La jugada desató la polémica, no solo en el césped, sino en redes sociales a la conclusión del partido, alegando que el pisotón de Rubén sobre el delantero argentino del Valencia CF no era punible. Este martes, como todas las semanas, el Comité Técnico de Árbitros ha analizado las jugadas más controvertidas de la jornada del fin de semana y entre ellas figuraba el penalti sobre Beltrán.

Así, el CTA considera que el lance entre el defensor espanyolista y el punta valencianista sí es “punible”, es decir, que el penalti estuvo bien señalado por el colegiado Javier Hernández. Ahora bien, el Comité de Árbitros matiza que la acción no tuvo que llegar a producirse, ya que, argumenta, “el VAR al chequear el penalti debió llamar al árbitro para revisar la falta (previa entre Ramazani y el propio Rubén) y por tanto cancelar el penalti".

El Espanyol traslada su malestar

Por otro lado, el Espanyol ha emitido un comunicado en el que revela que una delegación del conjunto catalán, formada por los consejeros Mao Ye y Antonio Dávila, junto con el delegado del primer equipo, Guillem Calzón, se ha reunido con varios representantes del Comité Técnico de Árbitros (CTA) en la sede del organismo arbitral para trasladar su malestar por las recientes decisiones arbitrales. La delegación blanquiazul solicitó explicaciones sobre acciones concretas de los últimos partidos y reclamó al colectivo arbitral “una mayor unificación de criterios ante la dispar aplicación del reglamento”. Asimismo, ha expresado “su preocupación por el uso que se está haciendo del VAR, una herramienta concebida para favorecer el correcto desarrollo del juego y que, en partidos como el del pasado sábado frente al Valencia, no está contribuyendo a facilitar ni a mejorar la toma de decisiones arbitrales”. El club catalán confía en que el CTA “se esmere en seguir avanzando hacia una mayor precisión en la toma de decisiones y garantizando que el VAR sea una herramienta realmente útil al servicio de la justicia deportiva y del buen desarrollo de la competición."