Guido Rodríguez: Un fichaje con la fórmula de Seydo Keita

El fichaje de Guido Rodríguez por el Valencia CF, por distintas características, recuerda al de Seydou Keita, tanto por la llegada de un futbolista con gran experiencia para la medular como por el riesgo que supone incorporar a un jugador con un contrato de solo seis meses. Una fórmula con muchos pros pero también con contras arriesgadas.

Casi al borde del cierre del marcado de invierno de 2014, el Valencia anunciaba la contratación de Seydou Keita, internacional de Mali. El centrocampista procedía del Dalian Aerbin FC, de la Super Liga China, con el que había finalizado contrato un mes antes. Con 34 años, el futbolista contaba con un gran bagaje en LaLiga tras su paso por el Sevilla, primero, y por el Barcelona de Pep Guardiola después, donde disputó 188 encuentros en cuatro temporadas en todas las competiciones, con un balance de 22 goles y 14 asistencias.

Revolución en el mercado de invierno

La secretaría técnica valencianista, entonces liderada por Rufete y Ayala, quiso hacer una pequeña revolución en el mercado de invierno de aquella temporada 2013-2014, campaña que arrancó con Miroslav Dukic en el banquillo. El exfutbolista fue destituido el 16 de diciembre, dejando al Valencia noveno en la tabla con 20 puntos. Juan Antonio Pizzi fue su relevo y el club le dio mimbres para intentar revertir la situación y tratar de clasificarse para competiciones europeas.

Keita, durante su presentación con el Valencia CF / VCF

Ayala y Rufete incorporaron a Keita, Senderos, Vargas y Araujo. También a un tal Nicolás Otamendi, procedente del Oporto por 12 millones de euros, pero tuvo que ser cedido al Atlético Mineiro hasta junio al estar cubierto el cupo de extracomunitarios. Por contra, el club dio salida a Canales, Postiga, Pabón, Guardado y Banega.

De todos los fichajes, Keita fue el que mayor resultado aportó al equipo de Pizzi. Se hizo amo y señor de la parta ancha, junto con un Dani Parejo que tomó las llaves del centro del campo y ya no las soltó hasta que el club se las arrebató en 2020. Durante, cinco meses el internacional de Mali disputó con el Valencia un total de 18 partidos, once de Liga y siete de la Europa League, anotando un gol. En aquella competición europea, el conjunto de Pizzi alcanzó las semifinales, donde cayó con el Sevilla fruto del gol en el último de M’Bia cuando había sido capaz de levantar el 2-0 del Sánchez Pizjuán. También en cuartos fue capaz de voltear un 3-0 en contra ante el Basilea. En ambas eliminatorias, la participación de Keita fue destacada.

Guido, en la Ciudad Deportiva de Paterna / VCF

Se fue en busca de la Champions

Al concluir la temporada, el Valencia ofreció a Keita la posibilidad de prorrogar su vinculación con la entidad de Mestalla, pero el futbolista lo rechazó y firmó por la Roma. «Tenía la opción de continuar en el Valencia. Quería quedarme allí pero al final cambié la decisión porque quiero jugar la Champions y seguir teniendo la sensación que he tenido en partidos como el del Sevilla o el del Basilea. Quiero ganar títulos», explicó el futbolista para justificar su decisión. En este sentido, aseguró que si el Valencia hubiera logrado su clasificiación para la máxima competición continental (acabó octavo en Liga sin pasaporte europeo alguno) “me hubiera quedado seguro. Yo dejé mucho dinero para venir al Valencia. Voy a Roma para jugar la Champions League porque no sé hasta cuando seguiré jugando, tengo 34 años», cerró.

Noticias relacionadas

Y ese es el reto que tiene ante sí el Valencia de Carlos Corberán, el tratar de convencer con fútbol a Guido Rodríguez para que siga jugando en Mestalla en la campaña 26-27, si bien tendrá que competir con el handicap que supone poner en el escaparate a un jugador que busca recuperar minutos y sensaciones con el claro objetivo de formar parte del combinado albiceleste del Mundial, unido a la situación deportiva actual de la entidad: huir del descenso a Segunda División.