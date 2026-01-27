Compromiso a largo plazo de Justin de Haas con el Valencia CF

El defensa neerlandés Justin de Haas ha dado su 'ok' a las condiciones contractuales que le ha planteado el Valencia CF, club que ha estado negociando con sus representantes desde el pasado mes de noviembre. Tal y como informaba este diario el pasado 22 de enero, la dirección deportiva encabezada por Ron Gourlay, CEO de Fútbol, había tomado la delantera al resto de equipos interesados en el central izquierdo del Famalicão y, si el club portugués no cede y además no hay más salidas, el fichaje se concretará a partir del 1 de julio.

El compromiso alcanzado entre el Valencia y el futbolista de 25 años -cumplirá 26 en febrero- es de larga duración, según ha avanzado el diario 'Récord' en Portugal y ha podido confirmar Superdeporte, hasta el 30 de junio de 2030. La negativa del presidente del Famalicão, Miguel Ribeiro, a la oferta que hace unos días envió Gourlay, así como la urgencia planteada por Carlos Corberán de suplir en lo que resta de temporada al lesionado Mouctar Diakhaby con un central de perfil diestro, provocaron que el Valencia no aumentase la puja.

Salvo sorpresa llegará en verano

Aprovechada la oportunidad de mercado surgida la semana pasada con Unai Núñez, para que de aquí al cierre del mercado invernal se volviese a la carga por De Haas debería darse alguna salida más en la plantilla, algo que no se antoja sencillo. Además, si se diera, luego habría que salvar el obstáculo del Famalicão, una entidad saneada y habitualmente firme en las negociaciones. Con todo esto, salvo sorpresa, a De Haas se le espera en el Valencia CF con vistas a la temporada 2026/27.

Ribeiro, presidente del séptimo en la clasificación de la Liga Portugal, con opciones de clasificarse para Europa, no está dispuesto a regalar al 'jefe' de su defensa, pese a que solo le queden cinco meses de contrato. De hecho, ha intentado sin éxito la prolongación del contrato de De Haas. Una muestra de la convicción del dirigente del Famalicão es como la campaña pasada decidió retener con solo medio año de contrato por delante al defensa albanés Enea Mihaj. Un caso similar al actual con un jugador que en julio se marchó al Atalanta United de la Major League Soccer (MLS) a coste cero.

Justin de Haas celebra un gol con la camiseta del Famalicao / SD

Por último, las estrecheces financieras a las que acostumbra Lim refuerzan las pocas probabilidades de que la dirección deportiva pueda anticipar el fichaje de Justin de Haas en los pocos días que restan de esta semana. La oferta del Valencia superó ligeramente el millón de euros y, según la prensa que trata con el presidente del Famalicão y su entorno, este no está dispuesto a salir marchar ahora al neerlandés por menos de 2 millones.

El Famalicão, preparado para "tomar decisiones"

Ayer, tras la victoria ante el Tondela (3-0), el entrenador del conjunto de Vila Nova de Famalicão, Hugo Oliviera, se refirió al mercado y al caso De Haas sin nombrar el futbolista. "Somos un club organizado y ambicioso. El mercado está abierto a llegadas y salidas, y tendremos que tomar decisiones si ocurre algo con respecto a las salidas. En cuanto a las llegadas, haremos lo mejor para el Famalicão, pero estamos muy seguros y organizados. Esto nos permite estar extremadamente tranquilos con respecto al mercado. Pero, obviamente, no estamos echando arena en los ojos de nadie, y siempre es un mes de cierta inestabilidad porque el mercado está abierto, los jugadores pueden salir y pueden llegar, así que nos corresponde mantener la calma y trabajar", apuntó el hombre que ha dado todos los galones a De Haas en el eje de su defensa.