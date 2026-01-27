Kily: "Guido puede aportar personalidad y experiencia"

Kily González dejó huella en Mestalla. Su fuerte carácter y sus cabalgadas por la banda izquierda levantaban a la afición valencianista al sonoro grito de ‘Kily, Kily’. El pasado sábado volvió al coliseo de la Avenida de Suecia para presenciar el partido ante el Espanyol.

El argentino reconocía que “siempre es un placer volver a mi casa” donde aseguraba que vivió “años hermosísimos y donde sigo recibiendo el cariño de la gente”. El extremo reconocía “la particular relación” que mantuvo con la afición de Mestalla: “fueron momentos inolvidables”. Para Kily, “el futbol es pasión y a mí no me gusta perder a nada, y eso hacia que la conexión fuera tal y que el aficionado se sintiera identificado con el jugador por su actitud en el campo”.

Sobre la clave del éxito de aquel equipo, con dos finales de Champions y una Liga, Kily González apuntaba a que eran jugadores que sabían que “el equipo estaba por encima del resto” y que “competía contra el que fuera” y así “se lograron cosas importantes”.

Kily también valoró la llegada de su compatriota Guido Rodríguez al conjunto de Mestalla. Así, el extremo indica que el pivote “puede aportar experiencia, recorrido y personalidad” a la plantilla de Carlos Corberán, ya que, apuntaba, “el jugador argentino se caracteriza por transmitirlo dentro y fuera de la cancha”. Por tanto, afirmaba González, “Guido puede transmitir todo ese recorrido en clubes y selección en el Valencia”.