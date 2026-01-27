La operación salida, clave en el mercado del Valencia CF

Normalmente los mercados del Valencia CF se estructuran de forma que primero va la 'Operación Salida' y con el espacio que se genera se acometen los fichajes. En esta ventana de enero, no obstante, la dramática situación deportiva del equipo y la lesión de Mouctar Diakhaby han empujado al club a ejecutar primero las llegadas en una resentida columna vertebral. Había Fair Play Financiero disponible desde verano y el club lo ha empleado antes de dar ninguna salida en la plantilla... Pero eso no significa que no vaya a haberlas.

La intención de Carlos Corberán es todavía la de mejorar la plantilla, pero ahora sí tiene todas las fichas cubiertas con las llegadas de Guido Rodróguez y de Unai Núñez, por lo que si pretende mejorar el equipo va a tener que agilizar las gestiones en materia de bajas. Ahí hay varios nombres propios como son los de Dani Raba, André Almeida o Baptiste Santamaria, aunque podrían no ser los únicos si llegan ofertas importantes.

'Overbooking' en la medular

El centro del campo tiene 'overbooking' con la llegada de Guido y el asentamiento de Lucas Beltrán en la mediapunta. Ambos nombres comprimen la nómina de centrocanpistas tanto en la vertiente defensiva, en la que Santamaria ha quedado desplazado a tercera opción para el pivote defensivo, como en la creativa, en la que Raba se queda casi sin opciones y André Almeida, empujado por el buen nivel de Filip Ugrinic, también, ya que al menos de momento el candidato principal a dar rotación al suizo es Javi Guerra.

En este contexto, los tres jugadores tienen la puerta abierta para marcharse y dependerá de las ofertas que les lleguen en los próximos días que se pueda consumar su salida. Lo que está claro es que no van a marcharse a cualquier precio ni aceptarán cualquier oferta. Ya se vio con el portugués en verano y, a pesar de la renovación, el escenario en invierno es prácticamente el mismo.

Santamaria, por su parte, es un futbolista bien valorado en Francia por equipos de la zona media de a tabla, en los que ha jugado a lo largo de su carrera. La experiencia en Alemania, en la que fue importante, solo duró un año, y Francia apareció para repatriarle. Está por ver si en este mercado algún club se lanza a por su fichaje.

Raba, celebrando un gol con el Valencia CF / Á Punt

Raba se queda sin opciones de jugar

Raba, por otra parte, desapareció del once tras su forzoso cambio en Pamplona y desde entonces apenas ha contado para jugar en la Copa del Rey. El futbolista está a gusto en la ciudad y no cambiará de equipo salvo que le llegue una propuesta de Primera División que le convenza para hacer las maletas.

Al margen de estos futbolistas, hay otros con poco protagonismo que también tienen la puerta abierta a marcharse si llega una oferta que ponga de acuerdo tanto al Valencia CF como al jugador, aunque en algunos casos (como el central o el extremo, en caso de salir alguien tendría que llegar otro en su lugar, cosa no estrictamente necesaria en la medular).

La ficha del filial, plan 'B'

Es poco probable que el Valencia fiche más sin liberar antes una ficha de primer equipo, pero en caso de no conseguirlo tiene un 'Plan B' y es utilizar una ficha del filial para firmar a un futbolista joven para la primera plantilla. Ya sucedió con Germán Valera, que llevó el '30', y es una carta que el club puede jugar en este mercado.