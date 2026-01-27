"De pares a fills" es más que un lema: El Valencia CF es el club con mayor herencia paternofilial de España

Millones de veces hemos escuchado que el Valencia CF es un sentimiento que se transmite "de pares a fills". Enmarcado en la liturgia de llevar a tu pequeño al estadio hasta que él te lleve a ti, la herencia paternofilial es uno de los grandes motivos de afición hacia un equipo. Más todavía si hablamos del conjunto de Mestalla, ya que un estudio de LaLiga revela que es el club con una mayor transmisión de padres a hijos de España.

LaLiga ha impulsado una iniciativa llamada ‘42 legados, 42 formas de ganar’, en relación a los 42 equipos y sus aficiones del fútbol español de Primera y Segunda División "con un enfoque integral y transversal, que busca involucrar a los aficionados, haciéndoles partícipes de un relato colectivo a través de sus historias y vivencias personales" acompañado de un estudio a nivel nacional y regional que busca saber cómo se transmite la afición por los clubes y por el fútbol en las distintas zonas del país.

Más de la mitad, por herencia paternal

Los resultados son muy reveladores y dejan a la afición blanquinegra en gran lugar. En términos de transmisión propia, la herencia padre-hijo es la más presente en todos los equipos, destacando el Valencia CF (51,92%), el Sevilla FC (47,84%) y el Athletic Club (46,31%) como los equipos a los que pertenecen los aficionados que más han transmitido su afición a sus propios hijos.

Sobre este estudio habló Ángel Fernández, director de Marca y Estrategia Global de LALIGA, señalando la importancia que tiene la transmisión en el fútbol español: “La herencia del fútbol es uno de los mayores valores de LALIGA. Es la suma de 42 culturas, 42 formas de sentir y de ganar, unidas por un mismo orgullo de pertenencia. Con esta campaña queremos poner en valor todo aquello que los aficionados reciben de los suyos y hacen crecer con cada generación”.