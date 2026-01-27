Pubill: la vuelta del canterano que mira de frente al Mundial

El futbolista del Atlético de Madrid pisará el Ciutat de València por primera vez desde que salió del Levante en 2023, en el mejor momento de su corta y prometedora carrera, desde la posición donde vaticinaron que triunfaría en el Levante: defensa central.

Marc Pubill se ha convertido, a base de actuaciones tan sobresalientes como excelsas, en el jugador del momento en LaLiga. Es, de hecho, uno de los mejores en un panorama nacional, e incluso europeo, que no deja de quedarse boquiabierto con su rendimiento, constante e impoluto. El Atlético de Madrid disfruta de los servicios de un futbolista que ha caído de pie e irrumpiendo con muchísima fuerza en el sistema táctico del Cholo Simeone, quien, tras ganar frente al Mallorca y asentarse en la tercera plaza de la clasificación, viaja a València este fin de semana para verse las caras con el Levante. Sin embargo, el duelo en el coliseo de Orriols está cargado de emotividad y especialidad para uno de sus guerreros más fiables, cuyo rendimiento está siendo tan inmaculado que aporrea, sin descanso y a base de trabajo, las puertas de la Selección Española de Luis de la Fuente.

El partido del Levante contra el Atlético de Madrid supondrá la primera vez que Marc Pubill, canterano levantinista criado en Buñol desde 2020 que tuvo que marcharse traspasado en 2023 por la debilidad económica del club, pise un Ciutat de València que, pese a sentir que en el Riyad Air Metropolitano ha encontrado su hogar, siempre será su casa. No lo pudo hacer con el Almería, primero, por la diferencia de categoría y, después, debido a un esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla que le impidió estar disponible, pero su regreso no solo se producirá en condiciones superlativas e imponentes, pero su vuelta se producirá en las condiciones que proyectó cuando dio sus primeros pasos como profesional en Orriols: como un futbolista autoritario y con capacidad para dominar cualquier posición defensiva. No obstante, diferentes parcelas técnicas vaticinaron al Marc Pubill actual que, a pesar de irrumpir como lateral derecho, brilla actualmente en el eje de la zaga.

Noticias relacionadas

Según pudo saber Superdeporte, tanto en la Ciudad Deportiva de Buñol como con los ‘mayores’, en el Levante siempre le vieron vestiduras de central. Muchos entrenadores sintieron que su lugar en la élite pasaba por el centro de la defensa, aunque su estancia en el primer equipo levantinista se dio en circunstancias de urgencia y donde ningún técnico, a los que se ganó a base de trabajo para tapar notables carencias en el lateral derecho, se atrevió a ubicarle en dicha posición. No obstante, su físico y su estatura, sobre los que se convirtió en un lateral imponente, de largo recorrido y fuerte tanto en defensa como en ataque, apuntaron hacia un potencial que Diego Pablo Simeone, además de detectar, se ha encargado de limar para convertirlo en una auténtica bestia después de meses de trabajo en silencio y sin rechistar, agradecido por formar parte de uno de los mejores clubes del mundo. Este sábado pisará el Ciutat de València cumpliendo las expectativas de todos los que intuyeron su potencia tras demostrar, en la élite donde navega el Atlético de Madrid, que es el defensa del futuro... y del presente. Ahora, su gran momento de forma coincide con una convocatoria para el Mundial sobre la que está llamando a la puerta.