Así serán los restaurantes del Nou Mestalla

El Nou Mestalla sigue tomando forma y cumpliendo la hoja de ruta marcada que debe culminar con la apertura del estadio de las Cortes Valencianas para la temporada 2027-2028. Así el Valencia CF ha dado un nuevo paso estratégico clave con la licitación de cinco locales comerciales que convertirán el recinto en un auténtico motor de actividad los 365 días del año.

El club ha sacado a concurso estos espacios con un objetivo claro: incorporar operadores de ocio y restauración de primer nivel, capaces de elevar la experiencia del estadio tanto en día de partido como en jornadas sin fútbol. Una apuesta decidida por un modelo moderno, abierto y plenamente integrado en la ciudad.

Paellas con vistas al césped

Tres de los cinco locales, ubicados en los fondos Norte y Sur, están diseñados para convertirse en restaurantes experienciales. No se trata solo de comer, sino de vivir el fútbol desde una perspectiva privilegiada. Estos espacios contarán con terraza exterior y, como gran atractivo, una terraza interior con vistas directas al césped, un valor diferencial reservado a muy pocos estadios en Europa. Una propuesta pensada para quienes quieren saborear el partido antes, durante o después del encuentro, y también para quienes buscan una experiencia exclusiva cualquier día de la semana.

Grandes proyectos en el lateral este

Los otros dos locales se sitúan en el Lateral Este del estadio, en la calle Nicasio Benlloch, y destacan por sus grandes dimensiones y versatilidad. Su capacidad permite albergar múltiples formatos de negocio vinculados al ocio, la restauración y el entretenimiento, abriendo la puerta a conceptos innovadores y de gran impacto urbano.

El club está tratando de alcanzar acuerdos mediantes concursos con partners con experiencia contrastada, capaces de convertirse en socios estratégicos y de crecer de la mano del proyecto del Nou Mestalla. La licitación sigue la línea de otros concursos impulsados por la entidad para áreas clave como Hospitality (Legends Global), Naming Rights y founding partners (Elevate) o Food & Beverage (Aramark). Una fórmula, tal como defienden desde la entidad valencianista, que fomenta la competitividad y permite al club elegir propuestas diferenciales, premium y alineadas con los valores del Valencia CF.

Así son las suites del futuro Mestalla / F. Calabuig

El Hospitality, en marcha

De hecho, Legends lleva comercializando desde hace unos meses el Hospitality (áreas premium) del Nou Mestalla. Se trata de 6500 plazas (el 9,4% del total de capacidad del futuro estadio) repartidas en diez las modalidades, que van desde suites para abonados vip con precios entre 60.000 y 90.000 euros (más IVA), al Tunnel Club o los Loges. En las primeras, un total de 32 aficionados vip estarán en localidades (como un banquillo) detrás de los banquillos locales y visitantes, y antes y después del encuentro accederán a una sala donde se podrá ver el túnel de acceso a los vestuarios a través de una cristalera. En este sentido, esta opcion no será por abono anual sino por entrada por partido. En cuanto a los Loges, son las "butacas más cómodas" del campo y con televisión enfrente del asiento para ver las repeticiones, con un coste anual de 33.000 euros (más IVA). Todos los hospitalitys se situarán en la grada media del estadio, el anillo central.

Y es que la meta es utilizar el recinto del Nou MEstalla los 365 días al año y no solo la veintena de jornada de partidos. Por ello, el Valencia se marca el objetivo de colocar al estadio situado en Corts Valencianes en la gira de las grandes bandas mundiales (como Coldplay o U2 que fijan sus actuaciones en mínimos de 60.000 espectadores), con dos o tres conciertos al año, preferentemente en verano.