Valencia Basket apura las opciones de abrir el Roig Arena ante el Maccabi
Tras la recomendación de la Policía de recibir al conjunto israelí a puerta cerrada, el club estudia un plan para permitir la entrada a los 11.000 abonados
La entidad quiere garantizar la seguridad de los aficionados y tomará una decisión en las próximas horas
Rafa Jarque | Jorge Valero
Valencia Basket todavía no ha tomado una decisión sobre si el partido de este jueves en el Roig Arena ante el Maccabi Tel Aviv será abierto al público o a puerta cerrada. cabe recordar que este lunes, en una reunión que tuvo lugar en la Delegación de Gobierno, la Policía Nacional dejó clara su recomendación de que el partido se dispute sin aficionados en las gradas, tal como ocurrió el pasado mes de octubre cuando el equipo taronja recibió al otro equipo israelí que disputa la Euroliga, el Hapoel.
Sin embargo y aunque las fuerzas de seguridad marcaran la pauta, la decisión final recae sobre el Valencia Basket, que todavía no se ha pronunciado de manera pública. Y es que la entidad taronja se encuentra a estas horas estudiando la situación en busca de una solución que permita llenar sus gradas de aficionados para recibir al Maccabi. Dentro de este análisis de la situación, Valencia Basket está estudiando, por supuesto, si es posible garantizar la seguridad al cien por cien de sus aficionados.
Las circunstancias de este partido son diferentes a las del mes de octubre, con menos factores de riesgo, y por es Valencia Basket va a hacer todo lo posible para apurar las opciones de que no se vuelve a repetir la imagen de su pabellón vacío con el equipo disputando un duelo importante.
El plan pasa por solo abonados y acceso con DNI
El plan en el que trabaja la entidad y sobre el que todavía duda si ejecutar o no pasaría por permitir la entrada únicamente a los 11.000 abonados del club, por lo que no habría en ningún caso venta de entradas a aquellos que quieren ver el partido en el Roig Arena sin ser abonados. Además, el acceso al pabellón de cada abonado sería obligatoriamente con el DNI.
Más medidas de seguridad
Como también es lógico, en caso de permitir la entrada al público, el club elevaría la seguridad privada al margen de la que ya de por sí hay en cada partido del recinto taronja.
Previstas manifestaciones
Para este jueves y con motivo de la visita de un club israelí están previstas concentraciones proPalestina en la ciudad de València, como ya ocurrió en octubre cuando fue el Hapoel el que visitó el Roig Arena. La Policía quiere evitar problemas mayores y de ahí que su recomendación sea la de que los abonados del Roig Arena se queden en sus casas.
