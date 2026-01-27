El Valencia busca multiplicar sus opciones en Euroliga

El Valencia Basket recibe este miércoles en el Roig Arena al Basket Landes un equipo muy físico al que tratará de derrotar para multiplicar sus opciones antes de la jornada definitiva que marcará qué otro equipo quedará eliminado en el grupo F de esta Euroliga femenina con el DVTK y el camino de los cuatro clasificados.

De los seis equipos que componen cada uno de los dos grupos de esta segunda fase de la Euroliga, los dos peores quedan eliminados y los dos mejores se miden a los dos mejores del otro grupo por un puesto directo en las semifinales de la Final a Cuatro. Los dos perdedores de este último cruce se medirán en cuartos de final de la Final a Seis a los ganadores de los duelos entre los terceros y cuartos de cada grupo.

A falta de dos jornadas, el Fenerbahce domina el grupo con un balance de 9-1 y ya tiene asegurado su pase como uno de los dos primeros. Segundo es el Landes, con 7-3; tercero el Casademont Zaragoza con un 6-4 que comparte con el Valencia Basket, que es cuarto; y el Venecia es quinto con 5-5. Ya sin opciones está el DVTK con solo una victoria.

Esta jornada el Valencia recibe al Landes, el Fenerbahce al Zaragoza y el DVTK al Venecia. En la última, el equipo de Rubén Burgos visita al Venecia, el Zaragoza recibe al DVTK y el Fenerbahce al Landes. Podría darse por tanto incluso un cuádruple empate final a 7-5.

Certificar el pase

El Valencia tiene la posibilidad de certificar en esta jornada su pase de ronda pero además de sumar una complicada victoria ante el Landes el Venecia debería perder en la cancha del débil DVTK. En cualquier caso, ganar al equipo francés pondría al Valencia en una muy buena posición para certificar su clasificación en la última jornada, que llegaría seguro con un triunfo en Italia pero que incluso podría llegar si perdiera ante el Venecia siempre que el Fenerbahce gane en casa al Landes.

El equipo 'taronja' afronta este encuentro después de haber logrado este fin de semana una balsámica victoria ante el Kutxabank Araski en el Roig Arena por 90-61 que le sirvió para pasar la página de otra dolorosa derrota ante el Casademont Zaragoza, en ese caso en su pista y en la Euroliga.

En el encuentro disputado en Francia, el conjunto de Rubén Burgos logró una meritoria victoria en un choque en el que el físico de las interiores locales le condicionó durante muchos minutos pero al que supo sobreponerse en la segunda parte para vencer por 57-66.

La escolta francesa Leila Lacan, la interior nigeriana Musa Murjantu y la estadounidense Julie Wotja son las principales referencias del conjunto de las Landas.

Para este encuentro es baja segura Hind Ben Abdelkader por una lesión muscular y Burgos espera poder contar con Yvonne Anderson, que se tuvo que retirar en el choque de Zaragoza con molestias y no jugó ante el equipo vasco.

Rubén Burgos valora el partido

El técnico de Valencia Basket, Rubén Burgos, anuncia que están "preparados para enfrentar un partido importante mañana en casa de los dos que nos quedan, de este grupo de Euroliga. Todos son contra rivales directos, la igualdad en los grupos es máxima, así que con mucha concentración e ilusión de volver a jugar en casa después del buen rendimiento que tuvimos el domingo y de la buena respuesta de la afición. Preparados, obviamente cuidando los detalles físicos y médicos necesarios para estar lo mejor posible. Creo que conseguimos una buena victoria en una cancha muy complicada como es la del Landes, un equipo que juega muy físico, una competición exigente, la francesa. Sacamos muchas cosas positivas de este partido, aspectos de mejora y también de adaptación al rival que viene en una línea ascendente, también dos victorias consecutivas, una especialmente importante en su pista contra Fenerbahce. Así que con la mirada puesta en este partido y no en el resto de los resultados, después ya vendrá la semana que viene, donde el partido será seguramente igual de importante a cancha de Venecia. Somos optimistas y confiamos en nuestra identidad y en nuestro buen día a día de trabajo que tenemos”.