La finestra de Paco Lloret: "El Valencia mira al futuro con un moderado optimismo"

Segunda victoria consecutiva de la temporada para el Valencia tras la victoria contra el Espanyol. El equipo afronta el futuro con optimismo. El domingo visita al Betis, un rival que mañana, jueves, aborda un compromiso complicado y exigente en competiciones europeas, y que además parece contar con bases sólidas. En cualquier caso, "el valencianismo ha entrado en una dinámica positiva respecto al rendimiento de su equipo, ya capaz de ganar partidos incluso encajando goles en contra".

En el horizonte asoma también la semifinal de la Copa del Rey frente al Athletic de Bilbao, y resulta inevitable fijarse en un encuentro que siempre es especial, del que ya hablaremos: el partido contra el Madrid de la semana siguiente. Mientras tanto, "el Valencia refuerza la plantilla y la dota de una estructura con mayores garantías", sentencia Lloret.

Si se hubiera producido este movimiento en verano, el equipo, en una Liga marcada por cierta mediocridad, "habría dado un salto cualitativo desde la séptima posición para vivir la temporada de otra manera y estar más cerca de los puestos que le corresponden"

Desde el club continúan esforzándose, aprovechando que ahora los resultados acompañan, en poner en valor las virtudes del proyecto y del futuro estadio de la avenida de las Cortes Valencianas.

Por último, Lloret reflexiona sobre la exclusión de la ciudad de la candidatura inicial del Mundial. "¿Cómo es posible que esto ocurriera porque el club se negara a firmar un escrito que sí rubricaron el ayuntamiento y la Generalitat y que ahora, sin alternativa, caminen de la mano?, razona el periodista.