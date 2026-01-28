Hugo Duro es el quinto máximo goleador sin penaltis de las últimas tres temporadas

Hugo Duro volvió a marcar con el Valencia CF en el partido frente al RCD Espanyol del pasado fin de semana. El ariete madirleño continúa siendo el auténtico 'hombre gol' del conjunto de Mestalla, un rol que desempeña desde hace tres temporadas y que ha sido clave en los momentos más complicados de la historia de la entidad.

Más allá de los debates que pueda generar su figura, la realidad es que el '9' si algo está demostrando es olfato dentro del área. Los números, tanto absolutos como a nivel de efectividad, avalan su labor en los últimos metros del terreno de juego. Este curso lleva siete goles en su haber, cifras que le colocan como el quinto jugador de toda LaLiga que más goles ha marcado sin contar los de penalti (ya que él no es el encargado de lanzarlos en el Valencia CF.

Solo por detrás de Sørloth, Lewandowski, Mbappé y Budimir

El nombre de Hugo se codea en estas posiciones de cabeza con el de otros delanteros como Kylian Mbappé, Robert Lewandowski o Alexander Sørloth. En estas últimas tres campañas, el punta blanquinegro ha logrado convertir un total de 30 goles, la mayoría de ellos al primer toque y demostrando su habilidad para desnvolverse dentro del área de castigo.

La lista la comanda Sörloth, que en estas tres campañas ha marcado un total de 49 goles, dos más que Lewandowski (47) y once más que Mbappé (38), aunque el francés los ha conseguido jugando una temporada entera menos que los demás. Tras ellos está Ante Budimir con 33.

Empate con Bellingham y Ayoze

A partir de ahí, Hugo Duro comparte la quinta posición con otros delanteros de renombe y con cartel de internacional como Ayoze Pérez o Jude Bellingham, ambos con 30 dianas convertidasen estos tres últimos cursos. Ninguno de ellos, además, lleva este año más goles que Duro. Dos lleva el canario y cuatro el inglés por los siete del '9' valencianista.

La magnitud del trabajo de Hugo en un equipo que produce muy pocas ocasiones y que lucha por cotas muy inferiores que la mayoría de sus rivales en este ranking se puede ver con los nombres a los que supera, ya que Rapnhinha (28), Ferran Torres (28), Vinícius Jr (27) o Antoine Griezmann (25) van por detrás del punta blanquinegro en goles conseguidos.